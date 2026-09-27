Sogar die Polizei möchte beim DFB-Fanmarsch ein Foto

Nur wenige Sekunden dauert es, bis sich Bastian Schweinsteiger im Vorlauf des deutschen Länderspiels zu einer Neckerei gegen Esther Sedlaczek hinreißen lässt. Es geht um deren Kleidungswahl.

Wenn Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek gemeinsam vor der Kamera stehen, weiß man, was man bekommt! ARD-Experte Schweinsteiger hat im Vorlauf des deutschen Nations-League-Spiels gegen Griechenland (JETZT IM LIVETICKER) Moderatorin Sedlaczek aufgrund ihrer Kleidungswahl aufgezogen.

Die Sendung hatte gerade erst begonnen, da wurde die Kleidungswahl der 40-Jährigen kurz Zentrum des Gesprächs.

Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger begleiten das deutsche Länderspiel gegen Griechenland Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger begleiten das deutsche Länderspiel gegen Griechenland © IMAGO/HMB-Media

„Wenn ich dich anschaue, merke ich, dass ich viel zu warm angezogen bin“, sagte Sedlaczek zu Schweinsteiger. Während dieser ohne Jacke auf dem Rasen stand, hatte Sedlaczek zu einem Rollkragenpullover samt Lederjacke gegriffen. „Ich wollte gerade sagen: Haben wir schon Winter?“, reagierte Schweinsteiger verdutzt.

Schweinsteiger mit spannender Klopp-Beobachtung

Sedlaczek begründete ihre Wahl mit den noch kühlen Temperaturen am Morgen. Bei rund 16 Grad kurz vor Anpfiff der Begegnung sah die Lage anders aus.

Danach stand da aber schnell wieder der Sport im Fokus der Unterhaltung. Sie kreiste um den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp, der zur gleichen Zeit seiner Mannschaft beim Aufwärmen zuschaute.

„Jürgen Klopp, da hinten steht er. Wirkt ja fast doch ein bisschen angespannt“, meinte Sedlaczek, worauf Schweinsteiger mit einer spannenden Beobachtung reagierte. „Er stand früher immer so und hat den Gegner angeschaut beim Warmmachen. Jetzt konzentriert er sich mehr auf die eigene Mannschaft.“ Von Sedlaczek auf die erhoffte „Aufbruchstimmung“ angesprochen, sah Schweinsteiger Parallelen zur eigenen Profi-Zeit nach der Europameisterschaft 2004 unter Jürgen Klinsmann und Joachim Löw mit vielen jungen Spielern.

Nun könnte die Zukunft ähnlich positiv aussehen, hoffte der Weltmeister von 2014 – sommerlich statt winterlich, sozusagen.

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