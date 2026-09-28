Der Europameister von 2004 feiert seine "denkwürdige Nacht" von Augsburg. Es ist der erste Sieg Griechenlands gegen Deutschland.

Die Fans tanzten völlig losgelöst Sirtaki, der Verbandschef fiel glückselig seinem Erfolgscoach in die Arme, und die Helden von Augsburg posierten jubelnd für das wilde Kabinenfoto: Nach dem historischen 1:0 (0:0) in der Nations League gegen Deutschland brachen bei den stolzen Griechen alle Dämme.

„Die Emotionen sind einzigartig“, sagte Mittelfeldmann Athanasios Androutsos, der 2024 noch für Osnabrück in der 2. Liga gekickt hatte, „wir empfinden Stolz und Ehre.“ Der griechische Verband schrieb nach dem ersten Erfolg gegen die DFB-Auswahl im elften Anlauf von einer „denkwürdigen Nacht“, in der sich nicht nur der Fan mit dem nicht ganz korrekten Plakat „Bratwurst 1, Souvlaki 2“ als Sieger fühlen durfte.

Griechischer Jubel in Augsburg Griechischer Jubel in Augsburg © AFP/SID/Michaela STACHE

„Was hast du da wieder gemacht, Hellas?“

„Jürgen Klopp, verneige dich“, schrieb Sport24, bei Gazzetta hieß es: „Das Team in Blau hat Geschichte geschrieben.“ Das Blatt rief Erinnerungen wach an den sensationellen EM-Triumph 2004 unter „König“ Otto Rehhagel oder an das nicht minder historische 2:1 in der Nations League in Wembley gegen England vor zwei Jahren und fragte verzückt: „Was hast du da wieder gemacht, Hellas?“

Ja, was? Die Griechen haben eine „goldene Generation“ mit Stars wie Christos Tzolis vom FC Arsenal, das hatte auch Bundestrainer Klopp betont. Einen Sieg beim viermaligen Weltmeister hatten sie aber selbst nicht auf der Rechnung, das Ziel in der Nationenliga heißt Klassenerhalt – mit zwei Siegen ist Griechenland nun plötzlich Tabellenführer und darf vom Viertelfinale träumen.

„Ich würde meine Spieler alle mit der Bestnote bewerten“, sagte Nationaltrainer Ivan Jovanovic: „Das ist ein großes Geschenk für diese jungen Spieler und etwas Großes für ihre Zukunft“, ergänzte der Serbe und schwärmte: „Wir wussten, dass wir leiden würden müssen. Aber wenn meine Spieler leiden müssen, dann machen sie das. Und wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, etwas zu kreieren, tun sie das.“

DEINE MEINUNG

Wie beim Siegtreffer durch Dimitrios Kourbelis (74.) vom kleinen Klub Asteras Tripolis. Dieser „besondere“ Erfolg, wusste Coach Ivanovic, steigere die Erwartungshaltung, „wir wollen dafür bereit sein“. Bange ist ihm nicht. „Es gibt viele junge griechische Spieler, die nachkommen.“ Die Kamera für das nächste Jubelfoto darf gerne schon scharf gestellt werden.

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