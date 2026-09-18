Tom Bischof und Paris Brunner für U21 nominiert

Die deutsche U21-Nationalmannschaft tritt in der EM-Qualifikation an - und setzt dabei auch auf einen Spieler der A-Mannschaft sowie einen namhaften Debütanten.

Jetzt steht auch der Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft offiziell fest. DFB-Trainer Antonio Di Salvo berief unter anderem Tom Bischof für die anstehenden Spiele in der EM-Qualifikation.

Dieser war tags zuvor auch für die A-Mannschaft von Jürgen Klopp nominiert worden, wird dort allerdings erst zum „Kader zwei“ gehören, der die beiden letzten von vier Partien in der Nations League absolvieren wird. Klopp versammelt ganze 44 Spieler für seinen ersten Lehrgang, teilt die Truppe aber in zwei Mannschaften auf.

Dieser zweiten Mannschaft gehören auch Said El Mala (1. FC Köln) und Brajan Gruda (RB Leipzig) an, auf die Di Salvo komplett verzichten muss.

So sieht das Programm der deutschen U21 aus

Erstmals in der U21 dabei ist auch der ehemalige U17-Weltmeister Paris Brunner, der bei der AS Monaco einen starken Saisonstart erlebte. Insgesamt sind sieben Neue dabei.

Das Di-Salvo-Team tritt in der Quali auswärts gegen Lettland und Malta an. In Bielefeld wird abschließend die Auswahl Georgiens erwartet.

„Erstmals haben wir eine so lange Länderspielphase außerhalb eines Turniers“, sagte der DFB-Trainer: „Diese Chance wollen wir mit intensivem Training, erfolgreichen Spielen, abwechslungsreichem Teambuilding und viel Freude am Fußball für uns nutzen. Unser Ziel ist klar: Mit drei Siegen die EM-Qualifikation als Gruppenerster fix machen.“

DEINE MEINUNG

Der Kader im Überblick:

TOR: Mio Backhaus (SC Freiburg), Frank Feller (1. FC Heidenheim), Max Weiß (FC Burnley)

ABWEHR: Noahkai Banks (FC Augsburg), Elias Baum (Eintracht Frankfurt), Abdoul Karim Coulibaly (Racing Straßburg), Linus Gechter (Hertha BSC), Joshua Quarshie (Sturm Graz), Tom Rothe (Union Berlin), Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach)

MITTELFELD: Noel Aseko (Eintracht Frankfurt), Louey Ben Farhat (Karlsruher SC), Tom Bischof (Bayern München), Noah Darvich (SV Elversberg), Arijon Ibrahimovic (FC Augsburg), Aljoscha Kemlein (Union Berlin), Mert Kömür (FC Augsburg), Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach), Francis Onyeka (SV Elversberg), Laurin Ulrich (SC Paderborn)

ANGRIFF: Paris Brunner (AS Monaco), Dzenan Pejcinovic (VfB Stuttgart), Nicolò Tresoldi (Club Brügge)

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach