Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp verzichtet in Amsterdam auf große Experimente. Einen Debütanten gibt es aber.

Viele alte Bekannte und ein Debütant: Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp verzichtet bei seinem Einstand auf große Experimente. Allerdings muss er kurzfristig Jamal Musiala ersetzen. Der Bayern-Star habe beim Aufwärmen etwas im Oberschenkel gespürt und werde als Vorsichtsmaßnahme nicht zum Einsatz kommen, teilte der DFB mit.

Der Freiburger Philipp Treu wird am Abend (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Amsterdam gegen die Niederlande erstmals für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Der Rechtsverteidiger ist damit der 992. Nationalspieler in der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Philipp Treu (v.) ist der erste Debütant unter Bundestrainer Jürgen Klopp Philipp Treu (v.) ist der erste Debütant unter Bundestrainer Jürgen Klopp © IMAGO/HMB-Media

Ter Stegen zurück – Kimmich im Mittelfeld

Neben Treu bilden Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown die Viererkette vor Torwart-Rückkehrer Marc-André ter Stegen. Kapitän Joshua Kimmich wird wie von Klopp angekündigt im defensiven Mittelfeld eingesetzt und bildet mit Felix Nmecha und Jamal Musiala die Zentrale.

Im Angriff sollen die Flügelflitzer Karim Adeyemi und Kevin Schade wirbeln, Kai Havertz kommt als Stoßstürmer zum Einsatz. –

Die deutsche Aufstellung: Ter Stegen – Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown – Kimmich – Nmecha, Musiala – Adeyemi, Havertz, Schade

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