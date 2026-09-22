DFB wartet bei Talent auf grünes Licht

Noahkai Banks und Louey Ben Farhat hatten sich zuletzt für den Deutschen Fußball-Bund entschieden. Der offizielle Verbandswechsel ist bislang nur bei einem der Beiden fix.

Grünes Licht für Noahkai Banks, Warten bei Louey Ben Farhat: Vor den letzten EM-Qualifikationsspielen ist erst bei einem der beiden neuen U21-Nationalspielern der Verbandswechsel fix. „Bei Louey Ben Farhat warten wir noch. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass er auch zum ersten Spiel spielberechtigt sein wird“, sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo am Montag.

Sowohl der Augsburger Banks (USA) als auch Karlsruhes Ben Farhat (Tunesien) hatten sich zuletzt für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) entschieden. „Wir sind schon sehr, sehr lange im Austausch. Ich bin stolz, dass wir die zwei Spieler für die deutsche Nationalmannschaft begeistern konnten“, sagte Di Salvo.

Banks und Farhat wählen DFB

Die deutsche U21 spielt im Kampf um das EM-Ticket bereits am Freitag in Lettland und vier Tage später auf Malta, ehe es zum Abschluss in Bielefeld gegen Georgien (6. Oktober) geht.

Sowohl Banks als auch Ben Farhat hatten im U-Bereich für das Heimatland ihrer Väter gespielt, Ben Farhat sogar für Tunesiens A-Team. „Beide hatten auch die Möglichkeit, vielleicht sogar eine Weltmeisterschaft zu spielen. Ich finde das beeindruckend, mutig und selbstbewusst, diesen Verbandswechsel vorzunehmen, weil sie sich als Deutsche fühlen, weil sie den Weg mit Deutschland gehen möchten, weil sie sich auch zutrauen, bei guter Leistung vielleicht auch für die A-Nationalmannschaft zu spielen“, sagte Di Salvo.

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