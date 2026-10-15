Diese Lobrede auf ein DFB-Juwel hat es in sich

Mit seiner herausragenden Leistung und Torlaune macht Nicolò Tresoldi immer wieder auf sich aufmerksam. Jetzt äußert sich Oliver Bierhoff zu dessen Zukunftsaussichten - und versichert, dass der Torjäger das Stürmerproblem in Deutschland lösen könne.

Spätestens mit seinem Dreierpack gegen den italienischen Meister Inter Mailand (4:3) in der Champions League hat Nicolò Tresoldi erneut auf seine Klasse hingewiesen. In einem Interview mit ran sprach Oliver Bierhoff über dessen Entwicklung – und äußerte sich zu Tresoldis Zukunftsaussichten beim DFB-Team. Könnte der 22-Jährige Deutschlands altbekanntes Stürmerproblem lösen?

Der frühere DFB-Geschäftsführer verweist auf die aktuellen Leistungen beim belgischen Erstligisten Club Brügge: „Dass er sich im Ausland durchgesetzt hat, ist wirklich bemerkenswert und hat ihn natürlich weitergebracht.“ Tresoldi habe sowohl an Körperlichkeit als auch an Selbstvertrauen zugelegt.

Oliver Bierhoff ist angetan von Nicolo Tresoldi Oliver Bierhoff ist angetan von Nicolo Tresoldi © IMAGO/DeFodi Images

„Dass er dann auch in der Champions League trifft, ist ein wichtiges Zeichen, dass er auch auf internationalem Topniveau mithalten kann, und nicht nur in der belgischen Liga“, schlussfolgerte Bierhoff. Die Tresoldi-Gala am Dienstagabend hat auch den 58-Jährigen beeindruckt.

Fast im Alleingang hatte der Stürmer sein Team zum überraschenden Sieg gegen den italienischen Meister Inter Mailand (4:3) – und damit zu Brügges erstem Sieg in der laufenden CL-Saison – geführt.

Schon länger stellte sich die Frage, ob Tresoldi in Zukunft für die deutsche A-Nationalmannschaft auflaufen könnte. Bierhoff zeigte sich optimistisch: „Wenn er so weitermacht, kann er in jedem Fall das Stürmerproblem in der deutschen Nationalmannschaft beheben.“ Der frühere DFB-Boss würde es sich „natürlich wünschen“.

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„Wir brauchen jedes Talent, gerade im Sturm“

Doch nicht nur das DFB-Team wünscht sich den Brügge-Stürmer in den eigenen Reihen – auch die italienische Auswahl buhlt weiterhin um das 22 Jahre alte Talent. Italiens neuer Nationaltrainer Roberto Mancini soll sich diesbezüglich bereits telefonisch mit Tresoldi in Verbindung gesetzt haben – er hoffe auf einen Verbandswechsel des Torjägers.

„Daher glaube ich, dass man keine Zeit verlieren sollte. Aber meines Wissens ist der DFB ja auch bereits im Austausch mit ihm“, beschwichtigte Bierhoff. Der 58-Jährige hoffe inständig, dass sich der deutsche U21-Nationalspieler für Deutschland entscheide. „Wir brauchen jedes Talent, gerade im Sturm.“

„Ich glaube aber, er muss die Entscheidung zwischen Deutschland und Italien nicht nur sportlich treffen, sondern mit dem Herzen“, rundete Bierhoff die Debatte ab.

Tresoldis Zukunftsaussichten in Italien

Ob dem eingefleischten AC-Mailand-Fan Tresoldi in seiner weiteren Karriere auch ein Wechsel zu Bierhoffs italienischen Ex-Klub offensteht? Der frühere DFB-Geschäftsführer ist sich sicher: Tresoldi habe das Potenzial, „bei einem solchen großen, international renommierten Verein erfolgreich zu spielen“.

Er merkte aber auch an: „Der AC Mailand ist aktuell nicht die internationale Topmannschaft, in der ich damals spielen durfte“. Drei Jahre lang (1998 bis 2011) stürmte Bierhoff für Milan. 1999 krönte er sich dabei sogar zum italienischen Meister.

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