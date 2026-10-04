Bernd Neuendorf legt im Stadion von Deutschland-Gegner Griechenland einen Kranz nieder. Hinter der ungewöhnlichen Aktion steckt eine tragische Geschichte.

Der DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat vor Beginn des Länderspiels zwischen Deutschland und Griechenland einen Kranz im Toumba-Stadion von Thessaloniki niedergelegt.

Neuendorf erinnerte mit der Aktion – stellvertretend für den DFB – an tödlich verunglückte Fans des örtlichen Vereins PAOK. Sieben Anhänger waren im Januar bei einem Verkehrsunfall in Rumänien gestorben, als sie ihre Mannschaft zum Europa-League-Auswärtsspiel ins französische Lyon begleiten wollten.

Schrecklicher Unfall erschütterte ganz Griechenland

Mit einem Kleintransporter waren insgesamt zehn Fans im Kreis Timis im Westen Kroatiens frontal mit einem LKW kollidiert, der Vorfall erschütterte ganz Griechenland. Viele andere Fußball-Anhänger hatten ihre Reisen nach Frankreich daraufhin abgebrochen.

Heute vor 27 Jahren waren zudem sechs junge Anhänger von PAOK auf der Rückfahrt von einem Auswärtsspiel gestorben.

„In tiefer Verbundenheit mit der PAOK-Familie“ stand auf dem Kranz, den der DFB-Boss als Zeichen der Solidarität mit den Fans und der gesamten griechischen Fußball-Familie vor der Heimkurve der Griechen ablegte. An seiner Seite war dabei sein griechischer Amtskollege Chrysostomos Gkagkatsis.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach