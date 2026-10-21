Die Kooperation wird für fünf Jahre bis 2031 fortgesetzt.

Die DFB-Stiftungen Sepp Herberger und Egidius Braun setzen ihre Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit bis 2031 fort. Die seit 2010 bestehende Kooperation wurde um weitere fünf Jahre verlängert, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte.

DFB-Stiftungen fördern Integration

„Unsere Stiftungen nutzen die verbindende Kraft des Fußballs, um Menschen Perspektiven zu eröffnen und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf als Vorsitzender der Stiftungen. Daniel Terzenbach, Vorstand Regionen der Bundesagentur für Arbeit, ergänzte: „Ich freue mich sehr über die Verstärkung unserer Zusammenarbeit, denn sie hilft uns ganz konkret, mit den Sportlerinnen und Sportlern beruflich am Ball zu bleiben.“

Gemeinsam fördern die Stiftungen und die Bundesagentur für Arbeit Projekte in den Themenfeldern Integration, Inklusion und Resozialisierung. Im Mittelpunkt stehen mehrere Projekte, die insbesondere Jugendstrafgefangenen und inhaftierten Frauen mit Sport- und Bildungsangeboten bei ihrem Weg zurück in die Gesellschaft unterstützen. In den vergangenen Jahren standen auch viele Fußballturniere für Jugendliche mit schwierigen Startbedingungen auf der Agenda, die mit Berufsorientierungsangeboten verknüpft waren.

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