Pavlovic schaltet sich in Kimmich-Diskussion ein

Beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft spielt Aleksandar Pavlovic an der Seite von Joshua Kimmich - und kann die Kritik an seinem Teamkollegen nicht nachvollziehen.

Aleksandar Pavlovic (22) hat seinem Teamkollegen Joshua Kimmich in der Debatte um dessen Person den Rücken gestärkt. „Für mich gibt es diese Diskussion nicht. Joshua ist unser Kapitän bei der Nationalmannschaft und beim FC Bayern“, sagte der Mittelfeldspieler der Sport Bild.

„Jeder weiß, wie wichtig er für uns ist“, betonte Pavlovic: „Ich spiele mit ihm beim FC Bayern seit Jahren zusammen auf der Sechs, das macht unglaublich viel Spaß. Wir ergänzen uns super.“

Aleksandar Pavlovic (l.) stärkt Joshua Kimmich den Rücken Aleksandar Pavlovic (l.) stärkt Joshua Kimmich den Rücken © picture-alliance/Hasan Bratic/SID/Midori Ikenouchi

Debatte um Kimmichs DFB-Rolle

Über Kimmichs Rolle und seine Zukunft im DFB-Team war während und nach der abgelaufenen Länderspielphase diskutiert worden – auch, weil Pavlovic und dessen Bayern-Teamkollege Tom Bischof in den Nations-League-Spielen gegen Serbien (2:0) und in Griechenland (0:0) einen starken Eindruck hinterließen.

„Natürlich funktioniert es auch mit Tom gut“, sagte der 22-Jährige: „Aber es ist doch schön, dass wir in Deutschland so viele gute Spieler auf dieser Position haben. Deswegen finde ich die Diskussion unnötig.“

So sieht Kimmich seine Rolle beim FC Bayern und der Nationalmannschaft

Kimmich selbst hatte sich zuletzt kämpferisch gezeigt. „Am Ende spielen immer die Besten. Die letzten zehn Jahre ist es mir ganz gut gelungen, zu den Besten zu gehören“, hatte der DFB-Kapitän nach dem 2:2 der Münchner in der Bundesliga beim FC Augsburg betont.

Er wisse jedoch, „wie das Geschäft funktioniert“, sagte Kimmich: „Das Einzige, worauf ich mich konzentrieren kann und muss, ist meine Leistung. Das habe ich die letzten elf Jahre gemacht. Das werde ich weiterhin so machen.“

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