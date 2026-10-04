Ungewöhnliche Anstoßzeit für DFB-Stars

"Habe meine Schuhe dem Tom gegeben, dass er schnüffelt"

Deutschland trifft in der Nations League auf Griechenland. Das Rückspiel findet in Thessaloniki statt - zu einer ungewöhnlichen Anstoßzeit. Folgen für die TV-Zuschauer gibt es aber nicht.

Mit Spannung wird das zweite Duell zwischen Deutschland und Griechenland in der Nations League erwartet. Für das DFB-Team um Bundestrainer Jürgen Klopp steht ein besonders langer Abend bevor .

Hintergrund: Das Spiel im Toumba Stadium in Thessaloniki wird nämlich erst um 21.45 Uhr Ortszeit (EEST/UTC+3) angepfiffen – der DFB selbst spricht von einer „ungewöhnlichen Anstoßzeit“. Die Partie wird also erst nach 23.30 Uhr Ortszeit beendet sein. Dann stehen noch die Post-Match-Routine sowie Interviews mit den Medienvertretern und die Rückreise ins Hotel an.

Die TV-Zuschauer in Deutschland können sich aber entspannt zurücklehnen. Hier ändert sich nichts, alles wie gewohnt: Anstoß um 20.45 Uhr Ortszeit (CEST/UTC+2).

Tom Bischof trifft mit dem DFB-Team auf Griechenland Tom Bischof trifft mit dem DFB-Team auf Griechenland © IMAGO/Uwe Kraft

So verbringt das DFB-Team die Zeit bis zum Anstoß

Für gewöhnlich starten die Partien in der Nations League auch am Spielort um 20.45 Uhr. Doch aufgrund der Zeitverschiebung geht es am Sonntag in Griechenland eben eine Stunde später los. Bleibt zu hoffen, dass das Team von Jürgen Klopp in der zweiten Hälfte nicht schlagartig müde wird.

„Die langen Stunden bis zum Anstoß verbringt die Nationalmannschaft mit der Aktivierung am Morgen und Besprechungen im Teamhotel im Süden von Thessaloniki. Gegen 20 Uhr Ortszeit wird die Mannschaft dann per Bus in das rund zehn Kilometer entfernte Toumba-Stadion aufbrechen, das heute Abend mit rund 28.000 Fans, unter ihnen 1400 deutsche, ausverkauft ist“, gab der DFB auf der eigenen Website bekannt.

Deutschland will sich für historische Pleite revanchieren

Das Hinspiel in Augsburg am 27. September hatte Griechenland mit 1:0 (0:0) für sich entschieden. Nun will sich das DFB-Team für die historische Pleite revanchieren.