Anton fällt aus – Klopp nominiert Baku nach

Der Leipziger Verteidiger rückt für die Nations-League-Spiele gegen Serbien und die Niederlande ins DFB-Team. Anton fehlt wegen muskulärer Probleme.

Personeller Wechsel im DFB-Team: Bundestrainer Jürgen Klopp hat Ridle Baku für die abschließenden Gruppenspiele der Nations League gegen Serbien und die Niederlande nachnominiert. Der 28 Jahre alte Außenverteidiger von Fußball-Bundesligist RB Leipzig ersetzt Waldemar Anton (Borussia Dortmund), der wegen muskulärer Probleme ausfällt. Baku, der bislang acht Länderspiele bestritten hat, wird mit der deutschen Mannschaft am Montag das Teamquartier in Herzogenaurach beziehen.

Innenverteidiger Anton stand in der laufenden Saison in allen 16 Pflichtspielen auf dem Platz und absolvierte dabei 1417 von 1440 möglichen Minuten. Über die Schwere der muskulären Probleme des 17-maligen Nationalspielers und eine mögliche Ausfallzeit machte der Verein in seiner Mitteilung keine Angaben. Am Samstag hatte Anton das Heimspiel gegen die SV Elversberg (2:1) über 90 Minuten absolviert.

Das deutsche Team ist am Freitag zunächst in Belgrad (20.45 Uhr/RTL) gefordert, die Partie gegen die Niederlande steigt drei Tage später am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Berlin.