Mit diesem DFB-Neuling überrascht Klopp alle

Waldemar Anton wird die kommenden Länderspiele mit Deutschland verpassen. Der BVB-Star wird von muskulären Problemen geplagt. Ein Spieler von RB Leipzig rückt nach.

Borussia Dortmunds Innenverteidiger Waldemar Anton wird die anstehenden Länderspiele mit der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League verpassen. Wie der BVB offiziell mitteilte, laboriert der 30-Jährige an muskulären Problemen.

Anton werde die „bevorstehenden Abstellungsperiode in Dortmund“ verbringen. Für ihn wird Ridle Baku von RB Leipzig nachnominiert.

Klopp verzichtet auf weiteren Innenverteidiger

Deutschland trifft am 13. November auf Serbien und empfängt am 16. November die Niederlande.

Neben Anton hatte Bundestrainer Jürgen Klopp für die Innenverteidigung auch Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah und Malick Thiaw nominiert. Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand verpasste den Sprung in den Kader.

Mit Baku holt Klopp nun einen Außenverteidiger ins Team. Der 28-Jährige kommt bisher auf acht Länderspiele.

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