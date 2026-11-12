DFB in Belgrad: Klopp verzichtet auf Mohya

Der Bundestrainer streicht den Youngster aus Gladbach aus seinem Spieltagskader für das Nations-League-Duell mit Serbien.

Jürgen Klopp verzichtet im wegweisenden Nations-League-Spiel gegen Serbien auf Youngster Wael Mohya. Der 17 Jahre alte Profi von Borussia Mönchengladbach reist zwar mit der deutschen Nationalmannschaft nach Belgrad, steht aber nicht im Spieltagskader für das Duell am Freitag (20.45 Uhr/RTL). Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt.

Klopp hatte für die letzten Gruppenspiele gegen Serbien und am Montag in Berlin gegen die Niederlande, in denen das DFB-Team um den Einzug ins Viertelfinale der Nationenliga kämpft, einen 24-köpfigen Kader berufen. Für das Spieltagsaufgebot darf er laut Reglement aber nur 23 Profis benennen.

Der Bundestrainer hatte bereits erläutert, dass er seinen Kaderplatz 24 künftig für aufstrebende „Jungs“ vorhalten wolle, die er „einfach mal sehen“ möchte im Training. So ist das diesmal auch bei Ausnahmetalent Mohya, der sich seit Montag mit der Nationalelf im Quartier in Herzogenaurach auf das Serbien-Spiel vorbereitet.

Am Donnerstagmittag (12.00 Uhr) steht dort die Abschlusseinheit auf dem Programm. Danach geht es in die serbische Hauptstadt, wo Klopp und Florian Wirtz auf der Pressekonferenz sprechen werden (19.00 Uhr). Beim Spiel selbst erwartet Wirtz und Co. eine Art „Geisterkulisse“. Wegen einer UEFA-Strafe gegen den serbischen Verband dürfen nur 5000 einheimische Kinder ins Stadion. Der DFB hat aus seinem 200 Tickets umfassenden Kontingent 50 Karten an seine treuesten Fans abgegeben.