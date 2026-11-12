Besondere Nummer für DFB-Debütant

Der DFB gibt vor dem Serbien-Spiel die Rückennummern der Nationalspieler bekannt.

Bei Niclas Füllkrug werden bei seiner Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit dem Nations-League-Spiel gegen Serbien Erinnerungen an die Heim-EM wach. Der 33 Jahre alte Stürmer trägt am Freitag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Belgrad die Rückennummer „9“, mit der der Publikumsliebling schon vor zweieinhalb Jahren jubelte.

Der formstarke Bremer steht vor seinem 25. Länderspiel – dem ersten seit Juni 2025. In der Startelf wird er allerdings nicht erwartet, Bundestrainer Jürgen Klopp sieht Füllkrug hinter Kai Havertz (Nummer „7“) wohl als Joker.

Brajan Gruda wird die „10“ auf dem Rücken tragen Brajan Gruda wird die „10“ auf dem Rücken tragen © IMAGO/Schüler

Gruda winkt Länderspieldebüt mit besonderer Nummer

Der Leipziger Brajan Gruda dagegen darf sich Hoffnungen auf sein Debüt machen – und das gleich mit einer ganz besonderen Rückennummer: Der Flügelspieler trägt die „10“, die zuletzt in der Regel für den aktuell abermals verletzten Jamal Musiala reserviert gewesen war. In den letzten drei Spielen hatte sie der diesmal nicht eingeladene Jonathan Burkardt getragen.

Marc-André ter Stegens Status als Nummer eins wird auch auf seinem Trikot erkennbar sein. Kapitän Joshua Kimmich behält seine „6“, Regisseur Florian Wirtz die „17“. Youngster wie Said El Mala („20“) oder Lennart Karl („22“) bedienen sich diesmal bei höheren Nummern.

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