Mika Baur fällt auf unbestimmte Zeit aus. Der Youngster, der unter Jürgen Klopp in der A-Nationalmannschaft debütierte, verletzt sich am Sprunggelenk.

DFB-Newcomer Mika Baur muss nach seiner verletzungsbedingten Absage für die U21-Nationalmannschaft wohl monatelang pausieren.

„Er wird für eine ganze Weile ausfallen“, erklärte Martin O’Neill, Baurs Vereinstrainer beim schottischen Rekordmeister Celtic Glasgow, der im Vorfeld des Ligaspiels am Samstag (16 Uhr) gegen den FC St. Mirren von einer etwa zehnwöchigen Ausfallzeit sprach.

Mika Baur fällt bis auf Weiteres aus Mika Baur fällt bis auf Weiteres aus © IMAGO/Kirchner-Media

DFB-Team: Baur schrieb im Oktober Geschichte

Baur, Sohn des früheren Handball-Weltmeisters Markus Baur, war im Oktober im Nations-League-Spiel gegen Serbien (2:0) unter Bundestrainer Jürgen Klopp als 1000. Nationalspieler in die Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) eingegangen. Für die Testspiele der U21 zuletzt gegen Belgien und in Kroatien hatte der Mittelfeldspieler kurzfristig wegen einer Sprunggelenksverletzung absagen müssen.

„Er war in Topform. Das ist ein herber Rückschlag“, sagte O’Neill: „Es gibt Dinge, die er eine Zeit lang nicht tun kann. Der Fuß steckt in der Schiene.“ Die Verletzung hatte Baur sich im letzten Ligaspiel vor der Länderspielpause gegen den FC Kilmarnock (1:0) zugezogen, in einer Szene, die „in dem Moment so harmlos“ ausgesehen habe, wie sein Trainer schilderte.

Baur stand in der laufenden Saison in zehn von elf Ligaspielen in der Startelf und erzielte dabei zwei Tore. Auch in der Europa League kam er in allen vier Partien von Beginn an zum Einsatz, auch hier gelangen dem 22-Jährigen zwei Treffer.

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