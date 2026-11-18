Die U21 verliert ihren Jahresabschluss bei widrigsten Bedingungen. Coach Antonio Di Salvo spricht vor dem EM-Jahr auch über seine Zukunft.

Sein turbulentes Jubiläum wollte Antonio Di Salvo so schnell wie möglich vergessen. „Das waren mehr als widrige Bedingungen, es war einfach ein Zufallsspiel, Pingpong“, sagte der deutsche U21-Trainer nach der „Wasserschlacht“ von Rijeka, die die DFB-Auswahl mit 2:3 (0:1) gegen Kroatien verloren hatte. Man könne, so der 47-Jährige, von diesem EM-Test „kein Fazit ziehen.“

Sein 50. Länderspiel als U21-Trainer fiel wortwörtlich ins Wasser, heftige Regenfälle und schlechte Sicht in der kroatischen Hafenstadt sorgten für kaum neue Erkenntnisse und noch weniger Spaß. „Ich habe mir während des Spiels schon gedacht: ‚Mensch, so richtig regulär ist das jetzt nicht'“, sagte Di Salvo. Es sei sehr fraglich, ob die Partie als Pflichtspiel ausgetragen worden wäre.

„Fußball war das auf jeden Fall heute nicht“, sagte Kapitän Joshua Quarshie (Sturm Graz) bei ProSieben Maxx. „War eher eine Schlammschlacht. Solche Bedingungen hat hier noch keiner erlebt“, meinte auch Max Moerstedt von der TSG Hoffenheim, der die zwischenzeitliche Wende mit seinem U21-Premierentreffer eingeleitet hatte (53.). Doch nach dem Ausgleich und der Führung durch den Stuttgarter Dzenan Pejcinovic (60.) sorgten die eiskalten Kroaten, trainiert vom ehemaligen Bundesliga-Star Ivica Olic, durch einen Doppelpack von Fran Topic (67./84.) doch noch für den Stimmungsdämpfer.

Die DFB-Auswahl kassierte vier Tage nach dem 1:2 gegen Belgien die zweite Niederlage in Serie – und verabschiedete sich mit einem unguten Gefühl ins EM-Jahr. „Ich hoffe, dass das zur EM dann zumindest die Sinne schärft, dass man sich solche Fehler dann nicht erlauben darf und sich keinen Moment sicher fühlen kann“, mahnte Di Salvo, der insgesamt aber auf ein „gutes“ Länderspieljahr zurückblicken konnte.

DEINE MEINUNG

Immerhin hatte sein Team im Oktober souverän die EM-Qualifikation klargemacht. Am 26. November richtet sich nun der Blick auf die Auslosung für die Endrunde vom 16. Juni bis 3. Juli in Albanien und Serbien, erst im März stehen dann noch zwei weitere Testspiele an, ehe es bei der EM auch um die Olympia-Tickets für Los Angeles 2028 gehen wird.

Di Salvos Vertrag läuft nach der EM aus, über eine Verlängerung wollte sich der DFB-Trainer, der seit 2021 die Verantwortung trägt, noch nicht allzu viele Gedanken machen. Es gebe noch keinen neuen Stand, sagte Di Salvo: „Ich bin hier am richtigen Ort, es macht mir Spaß, die jungen Talente zu fördern und nach oben zu bringen. Und so können wir dann auch in die Gespräche gehen.“