Die DFB-Elf überzeugt gegen die Niederlande auf ganzer Linie. Dass die Spielidee von Jürgen Klopp schon nach kürzester Zeit so eindrucksvoll greift, liegt auch an einer ganz besonderen Position. Bereits zu Liverpool-Zeiten kam ihr eine Schlüsselrolle zu.

Jürgen Klopp kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. „Außergewöhnlich“, „Wahnsinn“, „unglaublich“ – es waren nur einige der Superlative, mit denen der Bundestrainer die Leistung seiner Mannschaft bei der 5:0-Gala gegen die Niederlande adelte. Besonders angetan dürfte Klopp von einem Duo gewesen sein, das für seine Vorstellung von Fußball unverzichtbar ist: seinen Flügelspielern.

„Die Spielmacher spielen auf dem Flügel“

„Jede Mannschaft kann das Spiel eng machen, die Spielmacher der heutigen Zeit spielen auf dem Flügel“, erklärte Klopp bereits bei seiner Antritts-PK. Wie entscheidend die Außenbahnen für seine Spielidee sind, zeigte sich am Montagabend im Berliner Olympiastadion eindrucksvoll. Linksaußen Derry Scherhant eröffnete den Torreigen mit einer klasse Einzelaktion. Auf der rechten Seite avancierte Brajan Gruda mit zwei Vorlagen und einem eigenen Treffer zum Mann des Spiels. „Das haben sie einfach top gemacht“, lobte Klopp und legte hinterher: „Die können beide kicken, lieber Himmel.“

Derry Scherhant im Nations-League-Spiel gegen die Niederlande Derry Scherhant im Nations-League-Spiel gegen die Niederlande © IMAGO/camera4+

Gruda und Scherhant brillieren

Was beide auszeichnet und Klopp ausdrücklich einfordert: ihre Variabilität. Sowohl der Leipziger als auch der Freiburger können außen vorbeiziehen und flanken, nach innen dribbeln und selbst abschließen oder den besser postierten Mitspieler in Szene setzen. Vor allem ihre Stärke im Eins-gegen-Eins sticht heraus. Eine Qualität, die im modernen Fußball gefragter denn je, aber längst nicht überall zu finden ist.

Doch ihre Bedeutung geht weit über Tore und Vorlagen hinaus. Klopps Flügelstürmer sollen das Spiel extrem breit machen, die gegnerische Defensive auseinanderziehen – und gleichzeitig pressen, was das Zeug hält. Wie kräftezehrend diese Rolle ist, bekamen beide bereits gegen Serbien zu spüren, als sie die Außenbahn unermüdlich rauf- und runtersprinten mussten. Vor allem Gruda beschäftigte die serbische Hintermannschaft pausenlos. Seinen Gegenspieler setzte er derart unter Druck, dass dieser Klopp irgendwann sogar leidtat.

Auch Florian Wirtz profitiert

Mindestens ebenso auffällig ist, was passiert, sobald Scherhant oder Gruda den Ball erhalten. Ihre Mitspieler ziehen sich bewusst aus dem unmittelbaren Umfeld zurück, schaffen Platz und ermöglichen den beiden so möglichst viel Raum für ihre Eins-gegen-Eins-Duelle. Dahinter steckt ein weiterer entscheidender Gedanke: Weil die Flügelspieler häufig dicht an der Seitenlinie ins Dribbling gehen, öffnen sich im Zentrum Räume. Räume, in denen sich ein Florian Wirtz besonders wohlfühlt. Wie gefährlich der Offensivkünstler dort werden kann, haben die bisherigen Auftritte unter Klopp bereits eindrucksvoll bewiesen.

„Es ist wahnsinnig schwer, uns so zu verteidigen, wenn du diese Bedrohung darstellst. Im Grunde genommen, der, der im Eins-gegen-Eins ist, muss immer fast schon warten, bis der zweite dazukommt. Weil sonst Eins-gegen-Eins mit dem Raum ist es gegen beide schwierig zu verteidigen“, analysierte Klopp nach der Partie auf der PK und fügte mit Blick auf die Reservebank hinzu: „Wir hätten auch noch nachlegen können.“

DEINE MEINUNG

Auf den Spuren von Mané und Salah

Dass die Flügelspieler zu Klopps größten Faustpfändern gehören, ist keineswegs neu. Schon während seiner Zeit beim FC Liverpool waren die Außenbahnen ein entscheidender Erfolgsfaktor. Mohamed Salah und Sadio Mané entschieden mit ihrem Tempo, ihrer individuellen Klasse und ihren Einzelaktionen nicht selten Spiele im Alleingang.

Sind Scherhant und Gruda schon jetzt auf dem Niveau der beiden Liverpool-Ikonen zu deren besten Zeiten? Wohl (noch) nicht. Doch wie wichtig sie für Klopps Fußball sind und welchen enormen Einfluss sie bereits auf das Offensivspiel haben, ist schon jetzt unübersehbar.

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