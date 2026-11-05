Niclas Füllkrug ist zurück beim DFB-Team. SPORT1-Experte Maik Franz zeigt sich von der Nominierung begeistert.

Die Rückkehr von Niclas Füllkrug in die Nationalmannschaft hat nicht überall für Begeisterung gesorgt. Unter anderem SPORT1-Experte Mario Basler redete sich deshalb in Rage. „Nach dieser WM haben wir doch alle gesagt: Katastrophe! Jetzt gehen wir wieder hin nach genau drei Spielen und holen wieder 33-Jährige“, schimpfte Basler am Mittwoch im Fantalk auf SPORT1.

Ganz anders sieht es dagegen Maik Franz, der Basler einen Tag später in der Sendung 45 – Die Fußball-Halbzeit auf SPORT1 widersprach: „Mario hat im Fantalk gestern auch gesagt, er hätte ihn jetzt nicht mitgenommen, aber ich habe gebetet und gehofft, dass Füllkrug mitgeht, weil er es sich verdient hat.“

Niclas Füllkrug kehrt in die Nationalmannschaft Niclas Füllkrug kehrt in die Nationalmannschaft © IMAGO/STEINSIEK.CH

„Ich würde bei Mario fast immer alles unterschreiben. Aber diesmal, das ist Bullshit! Warum muss man einen Niclas Füllkrug auf sein Alter reduzieren? Wenn man sieht, in den Spielen, mit welcher Dynamik, mit welcher Energie er auf dem Platz ist, wie der die Jungs mitreißt“, lobte Franz Füllkrug.

„Und wenn man das sieht: ‚Ey, ich gebe Gas, ich liefere ab und dann habe ich eine Chance‘ – das ist das, was es benötigt, diese Gier zu entfachen, zu entwickeln, zu sagen: ‚Ey, ich habe auch im hohen Alter die Chance auf die Nationalmannschaft. Was Geileres hätte Jürgen Klopp gar nicht machen können“, findet Franz.

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Klopp-Kader? „Ich würde ihm eine Eins geben“

Für Franz ist es auch kein Problem, dass Füllkrug mit seinen 33 Jahren eigentlich gar nicht in den Verjüngungsprozess unter Klopp passt: „Er hat doch diesen Satz gesagt, ‚Form schlägt alles andere‘, das war vor ein paar Wochen. Niclas Füllkrug macht einen Doppelpack, kommt in Dortmund rein, schießt einen Doppelpack, rennt der Abwehr weg, unseren Nationalspielern rennt er einfach mal weg.“

Allgemein zeigte sich der SPORT1-Experte begeistert von Klopps DFB-Kader: „Ich würde ihm fast sogar eine Eins geben, weil diese Aussage, ,Form schlägt alles andere‘, auch in die Tat umzusetzen, das finde ich supergeil.“

„Ich finde cool, dass nochmal was Frisches dabei ist, dass junge Kerle dabei sind, die die Chance bekommen, die gierig sind, die auf ihren ersten Einsatz hoffen“, sagte Franz weiter, dem gerade die Mischung im Kader imponiere.

Wie gut der Klopp-Kader dann tatsächlich performt, zeigt sich in den kommenden Wochen. Deutschland muss in der Nations League zunächst in Serbien antreten, bevor zum Abschluss das Heimspiel gegen die Niederlande auf dem Programm steht.

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