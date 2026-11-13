Klopp begründet Schlotterbeck-Verzicht

Nico Schlotterbeck sitzt in Serbien zunächst nur auf der Bank.

Brajan Gruda feiert sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der Flügelspieler vom Bundesligisten RB Leipzig steht in der Startelf von Bundestrainer Jürgen Klopp für das Nations-League-Spiel gegen Serbien in Belgrad (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Gruda stürmt als elfter Neuling unter Klopp rechts, links spielt Derry Scherhant. Den „Maschinenraum“ im Mittelfeld bilden Kapitän Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Florian Wirtz hinter Stürmer Kai Havertz.

Nico Schlotterbeck (Mitte) sitzt gegen Serbien zunächst auf der Bank Nico Schlotterbeck (Mitte) sitzt gegen Serbien zunächst auf der Bank © IMAGO/MIS

Darum entschied sich Klopp für Thiaw

Defensiv setzt Klopp vor Torhüter Marc-André ter Stegen auf eine Viererkette mit einer Überraschung: Nico Schlotterbeck sitzt zunächst auf der Bank, die Innenverteidigung bilden Jonathan Tah und Malick Thiaw. Grund dafür ist vor allem der Schlussmann der Serben, erklärte Klopp bei RTL.

„Milinkovic-Savic, der Torwart, der den Ball auch aus dem Stadion schießen könnte. Wir rechnen mit langen Bällen, das heißt, dieser kleine Vorteil den Malick und Jona gegenüber Schlotti haben, im Kampf um den ersten Ball und in den Kopfballduellen, wird super wichtig sein und deshalb haben wir uns dafür entschieden.“

Dennoch sei es eine knappe Entscheidung gewesen, führte der Trainer weiter aus: „Am Ende haben Kleinigkeiten entschieden, in dem Fall die Physis für die anderen beiden.“