Der Bundestrainer sagt den Sieg über die Niederlande auch in der Höhe korrekt voraus, der Clip der Interview-Szene geht viral.

„Hellseher“ Jürgen Klopp hat mit seinen prophetischen Fähigkeiten einen Internet-Hit gelandet. „Im Idealfall machen wir fünf“, hatte der Bundestrainer vor dem Nations-League-Duell der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit Erzrivale Niederlande in der ARD gewitzelt – die 5:0 (1:0)-Gala der DFB-Elf in Berlin schien Klopp als „Wahrsager“ zu bestätigen.

„Wir haben ein gutes Gefühl, aber wissen tun wir es nicht“, hatte Klopp seine „Prophezeiung“ eingeleitet, die er wohl mit Blick auf die Gruppenkonstellation traf: Ein Sieg mit fünf Toren Unterschied, das war vor dem „Finale“ klar, wäre gleichbedeutend mit Platz eins in der Vorrunde. So kam es dann auch, wenngleich Klopp betont hatte: „Wird schwer genug, eins zu machen.“

Nach dem mitreißenden Auftritt seiner Elf und dem höchsten Sieg über Oranje seit 1959 bekannte Klopp: „Das hätte ich nicht getraut, mir zu wünschen.“ Wirklich nicht? Moderatorin Esther Sedlaczek hakte nach: „Sie haben’s geahnt…“ Klopp grinste breit und antwortete mit „ja, ja, ja“.

Das Sportschau-Video zu seinen Aussagen wurde im Netz zehntausendfach mit Herzchen versehen, darunter fanden sich unzählige Kommentare euphorischer Fans. Einige forderten „Orakel“ Klopp auf, bitteschön auch gleich die Lottozahlen oder den nächsten WM-Titel vorherzusagen.