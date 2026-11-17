"Mit einem Sieg ist nicht alles weggewischt"

Die Erfolge der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League wirken sich positiv auf die FIFA-Weltrangliste aus.

Die Top Ten sind wieder in Sichtweite: Deutschland hat dank der beiden Siege in der Nations League in der FIFA-Weltrangliste einen kleinen Sprung gemacht.

Die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp wird im aktuellen Liveranking des Fußballweltverbands mit 1730,22 Punkten auf Platz elf geführt. Die beiden Erfolge in Serbien (3:1) und gegen die Niederlande (5:0) bedeuteten ein Plus von 12,7 Punkten.

Nico Schlotterbeck (r.) traf bei Deutschlands Sieg gegen die Niederlande Nico Schlotterbeck (r.) traf bei Deutschlands Sieg gegen die Niederlande © IMAGO/osnapix

Nach den ersten Länderspielen unter Klopps Regie war das DFB-Team Anfang Oktober auf Rang 13 abgerutscht. Nun geht es wieder aufwärts.

Spanien führt Weltrangliste an – Deutschland gelingt Trendwende

Die offizielle FIFA-Weltrangliste wird am Mittwoch nach Abschluss der laufenden Länderspielperiode veröffentlicht. Schließlich stehen am Dienstag noch weitere Spiele an. So ist etwa Kolumbien, das momentan mit acht Punkten Vorsprung einen Platz vor Deutschland geführt wird, noch in einem Testspiel gegen Chile im Einsatz. Es kann also im Ranking noch zu Verschiebungen kommen.

An der Spitze liegt weiterhin Weltmeister Spanien. Trotz der 2:3-Niederlage in der Nations League gegen England ist der Abstand zu Vizeweltmeister Argentinien mit fast 40 Punkten weiterhin groß. Argentinien kann in einem Testspiel in der Nacht auf Mittwoch gegen Costa Rica jedoch den Rückstand noch etwas verringern.

Seit Juli 2018 (damals als Weltranglistenerster) stand Deutschland nicht mehr besser als Platz neun da, vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada war die Mannschaft Zehnter. Nach dem frühzeitigen Aus im Sechzehntelfinale rutschte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes auf Rang zwölf ab.

DEINE MEINUNG

Ermittelt wird das Ranking anhand des sogenannten Elo-Modells. Nach jedem Länderspiel gewinnt oder verliert eine Nation Punkte, wobei Siege gegen starke Gegner mehr bringen als Erfolge gegen schwächere Teams. Auf dieser Grundlage berechnet die FIFA die Weltrangliste, sodass aktuelle Leistungen stärker ins Gewicht fallen als ältere Ergebnisse.

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