Niclas Füllkrug steht vor einer Rückkehr in die Deutsche Nationalmannschaft. Jürgen Klopp belohnt den Spieler wohl für seine starken Leistungen.

Jürgen Klopp macht offenbar eine spektakuläre DFB-Rückkehr perfekt. Niclas Füllkrug soll im DFB-Kader für die anstehenden Nations-League-Spiele stehen.

Wie die Bild und Sky berichten, setzt Klopp bei den Spielen am 13. November in Serbien und drei Tage später gegen die Niederlande auf den Stürmer von Werder Bremen. Der offizielle Kader wird dann am Donnerstag bekanntgegeben. Nur außergewöhnliche Entwicklungen könnten die Berufung demnach noch verhindern.

Niclas Füllkrug könnte in die Nationalmannschaft zurückkehren Niclas Füllkrug könnte in die Nationalmannschaft zurückkehren © IMAGO/osnapix

Füllkrug stand zuletzt 2025 für Deutschland auf dem Platz. Bei der 0:2-Niederlage im Spiel um Platz drei der Nations League gegen Frankreich stürmte der 33-Jährige letztmals für den DFB.

Jürgen Klopp belohnt Niclas Füllkrug für starke Leistungen

In dieser Saison begeistert Füllkrug mit überragenden Leistungen für Werder Bremen und hat sich so eine Rückkehr in die Nationalmannschaft verdient.

Seit seiner Rückkehr nach Bremen trifft der 33-Jährige, wie er will. In zehn Pflichtspielen erzielte er zwölf Treffer.

Alleine in der Bundesliga traf er neunmal und führt damit sogar die Torschützenliste an. Diese Torjägerqualitäten soll Füllkrug jetzt auch wieder beim DFB zeigen. Dass er dies kann, zeigte er schon häufig. In 24 Länderspielen erzielte er 14 Tore.

Klopp bremste bei Füllkrug noch – Matthäus machte sich stark

Zuletzt hatte Klopp allerdings mit Blick auf die langfristige Kaderplanung auf das Alter des Angreifers verwiesen. „Er ist 33. Das ist nicht meine Schuld“, sagte der Bundestrainer.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte sich hingegen deutlich für eine Rückkehr ausgesprochen: „Wir kommen nicht vorbei an einem Niclas Füllkrug, der mit neun Treffern die Torschützenliste der Bundesliga anführt“, schrieb er in seiner Sky-Kolumne. Klopp gibt seinen Kader am Donnerstag gegen 11.30 Uhr bekannt.

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Ebnoutalib wohl dabei, Brunner nicht

Laut Sky hat auch Younes Ebnoutalib gute Chancen auf eine erneute Berufung. Paris Brunner wird dagegen vorerst nicht im Aufgebot erwartet.

Klopp hatte bei seiner ersten Nominierung im September noch 44 Spieler für zwei unterschiedliche Kader berufen, diesmal soll die Auswahl deutlich kleiner ausfallen.

Sportlich steht die DFB-Auswahl unter Druck. Nach vier Spielen liegt Deutschland mit fünf Punkten auf Rang drei der Nations-League-Gruppe A2. Nur die beiden besten Teams erreichen das Viertelfinale.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)