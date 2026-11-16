Klopp denkt nicht an möglichen Abstieg

Der Bundestrainer will mit der DFB-Auswahl ins Viertelfinale der Nations League.

Bundestrainer Jürgen Klopp verschwendet vor dem Spiel gegen die Niederlande keine großen Gedanken an einen möglichen Abstieg aus der A-Gruppe der Nations League. „Ich blende das nicht aus, beschäftige mich aber nicht damit“, sagte Klopp vor dem mit Spannung erwarteten 50. Duell mit dem Erzrivalen am Montagabend (20.45 Uhr/ARD) im Berliner Olympiastadion.

Mit einem Sieg hätte die DFB-Auswahl das Viertelfinale der Nationenliga sicher erreicht, ansonsten drohen sogar noch die Abstiegs-Playoffs. „Mit diesen Negativ-Szenarien kann man sich beschäftigen, wenn es so weit ist. Wir wollen das Spiel gewinnen. Dann sind wir weiter, das wäre großartig“, sagte Klopp.

Für den 59-Jährigen hat ein gelungener Jahresabschluss aber nicht die allerhöchste Priorität. „Kurzfristige Dinge haben keine Relevanz. Wir wollen den Erfolg, aber die Entwicklung, die wir eingeleitet haben, steht über allem“, sagte Klopp.