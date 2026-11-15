Fast vier Monate ist Jürgen Klopp bereits Bundestrainer. Doch ein brisanter Verdacht rund um seine Amtsübernahme will nicht verstummen. Wer hat ein Interesse daran - und was ist wirklich dran?

Für Jürgen Klopp läuft es gut. Nach den Startschwierigkeiten ist die DFB-Elf unter seiner Führung wieder in der Spur. Mit Blick auf die vielen frischen Gesichter im Kader wird obendrein deutlich: Der Bundestrainer treibt den Umbruch im deutschen Fußball tatsächlich und konsequent voran.

Doch ein Verdacht schwebt über Klopp – immer noch und immer wieder. Die Theorie: Der 59-Jährige habe seine Amtsübernahme von langer Hand geplant. Seine bemerkenswerten Aussagen über den damaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann (Stichwort: „Noch“) seien nur Teil einer großen Attacke auf seinen Vorgänger mit dem Ziel, ihn aus dem Amt zu hebeln.

Die brisante Theorie über Jürgen Klopp Die brisante Theorie über Jürgen Klopp © IMAGO/HMB-Media

Das riecht nach einer irren Verschwörungstheorie, doch es ist eine Erzählung, die aktuell von interessierter Seite erneut und unironisch gestreut wird – hinter vorgehaltener Hand, aber intensiv. Diejenigen, die es mit Nagelsmann halten, wittern eine Kampagne aus dem Hinterhalt, an deren Ende dessen Aus als Bundestrainer stehen sollte.

Auffällig: Im Vorfeld der aktuellen Länderspiele meldeten sich alte Weggefährten Nagelsmanns zu Wort und beklagten den Umgang mit ihm – unter anderem Sportpsychologe Dr. Maximilian Pelka im kicker. Das allein ist freilich noch kein Hinweis auf eine gezielte Kampagne gegen Klopp.

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Am offensten nährte Didi Hamann zuletzt den Verdacht, dass Klopps Amtsübernahme von langer Hand vorbereitet gewesen sein könnte. „Ich glaube, dass es da möglicherweise schon erste Sondierungen vor der WM gegeben hat“, sagte der Ex-Nationalspieler Ende Oktober in der YouTube-Sendung „Realtalk – die Show“ und meinte damit den Kontakt zwischen Klopp und dem DFB.

Obendrein werde in den Medien „Propaganda“ für den neuen Bundestrainer betrieben: „Mir hat der Chefredakteur eines großen Hauses im März schon gesagt: ‚Im Sommer wird der Klopp Trainer.'“ Worte, die Klopp nicht gefallen dürften. Dass er Hamann kritisch sieht, ist bekannt – zumindest das hat er mit seinem direkten Amtsvorgänger gemeinsam.

Klopps bemerkenswerte Worte im März

Fakt ist: Bereits im März dieses Jahres kokettierte Klopp zumindest mit der Möglichkeit, eines Tages – oder sogar zeitnah – Bundestrainer zu werden. In seiner Rolle als Experte für Magenta TV trat er in Werbespots in einer DFB-Jacke auf. Von SPORT1 darauf angesprochen, versicherte er: „Die Jacke habe ich zuhause im Schrank hängen. Die habe ich gar nicht so selten an. Ich fühle mich da nicht wie der Bundestrainer.“ Überhaupt sei es ihm lieber, man bringe ihn mit dem Amt in Verbindung, als ihm die Eignung dafür abzusprechen.

Klingt so jemand, für den der Job des Bundestrainers überhaupt kein Thema war? Wohl kaum. Doch zwischen dem grundsätzlichen Interesse an einem Amt und dem gezielten Hinarbeiten auf eine Amtsübernahme liegt ein erheblicher Unterschied.

Wer Klopp misstraut, kann aus all diesen Episoden durchaus eine brisante Geschichte konstruieren. Doch eine schlüssig klingende Erzählung ist noch lange kein Beweis. Und Marc Kosicke, der langjährige Wegbegleiter und Berater des Bundestrainers, hat jüngst gute Argumente geliefert, warum die Dinge ganz anders gelaufen sein könnten.

Kosicke erklärte die „Noch“-Aussage Klopps in Mexiko-Stadt mit der aufgeregten Situation, in der sich auch Experten-Kollege Thomas Müller zu Wort meldete. „Und dann hat aber Müller – schnell wie er ist im Kopf – gesagt: ‚Ach, noch? Bist du schon im September?'“, so Kosicke im OMR-Podcast. Nichts daran sei despektierlich gemeint gewesen.

Diese Darstellung legt eine wesentlich banalere Erklärung nahe: Aus einer möglicherweise unbedachten Bemerkung Klopps und einer schlagfertigen Reaktion des „Komplizen“ Müllers entstand eine Szene, die im Nachhinein mit großer Bedeutung aufgeladen wurde.

Als TV-Experten bei der WM 2026 sorgten Thomas Müller (l.) und Jürgen Klopp (r.) für Aufsehen Als TV-Experten bei der WM 2026 sorgten Thomas Müller (l.) und Jürgen Klopp (r.) für Aufsehen © IMAGO/STEINSIEK.CH

Kosicke führte zudem an: „Wäre Jürgen mit der Intention in die Weltmeisterschaft gegangen ‚Danach könnte es durchaus sein, dass ich Bundestrainer werde‘, hätte er diesen Fernsehjob nicht angenommen. Also wir hatten überhaupt nicht damit gerechnet.“ Vielmehr sei Klopp als größter Deutschland-Fan zur WM gereist.

Der Kampf um die Vergangenheit

Das mag die Wahrheit sein, die Gerüchte schaden dem Bundestrainer trotzdem. Geraune kann er beim Wiederaufbau der DFB-Elf eigentlich nicht gebrauchen. Vielleicht geht es manchen Akteuren hinter den Kulissen aber auch gar nicht um die Wahrheit, sondern darum, die Geschehnisse im eigenen Sinne zu deuten.

Nagelsmann als Opfer einer Verschwörung – diese Lesart könnte dem Image des 39-Jährigen helfen. Nicht allein das schlechte Abschneiden bei der WM habe sein Scheitern verursacht, sondern auch all die versteckten Fouls an ihm. Es ist eine Erzählung, die den einen entlastet und den anderen belastet. Und dafür muss sie noch nicht einmal bewiesen sein.

Ob hinter all dem mehr steckte als eine Verkettung unglücklicher Umstände und bemerkenswerter Aussagen, wird Fußball-Deutschland womöglich erst in vielen Jahren erfahren – wenn die Protagonisten nichts mehr zu verlieren haben und ihre Version der Geschichte erzählen. Bis dahin wird Klopp wohl mit dem Geraune leben müssen. Das ist ihm zuzutrauen.

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