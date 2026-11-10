Bundestrainer Jürgen Klopp startet in Herzogenaurach die Vorbereitung auf die Nations-League-Spiele gegen Serbien und die Niederlande. Ein Flügelspieler fehlt zunächst.

Jungstar Said El Mala hat am Dienstag bei beiden Trainingseinheiten der deutschen Nationalmannschaft zur Vorbereitung auf die abschließenden Gruppenspiele der Nations League gefehlt. Der 20-Jährige vom 1. FC Köln war aus Gründen der Belastungssteuerung nicht dabei.

Bundestrainer Jürgen Klopp hatte so in Herzogenaurach zunächst 23 Spieler zur Verfügung. Neben Neuling Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach stand auch Rückkehrer Niclas Füllkrug im Home Ground bei Partner adidas auf dem Platz.

Das DFB-Team hatte sich am Montag vor den Duellen mit Serbien am Freitag (20.45 Uhr) in Belgrad und am Montag (20.45 Uhr) in Berlin gegen die Niederlande getroffen. Deutschland steht nach dem Start unter Klopp bei fünf Punkten aus vier Spielen und damit unter Erfolgsdruck. Vom Erreichen des ausgegebenen Viertelfinal-Ziels bis zum Abstieg in Liga B ist noch alles möglich.

Füllkrug spricht über den Klopp-Fußball

„Wir fühlen uns echt gut aufgestellt“, sagte Klopp, der auf Spieler wie Jamal Musiala, Serge Gnabry oder Waldemar Anton verzichten muss. Der Bundestrainer will mit seiner Auswahl „darauf aufbauen, was wir im ersten Camp gemeinsam erlebt und uns erarbeitet haben“. Taktisch heißt das vor allem: Höchst intensiver Balljäger-Fußball wie im Hinspiel in München gegen Serbien (2:0).

„Jürgen Klopp hat eindrucksvoll gezeigt und bewiesen, wie er Fußball spielen möchte“, sagte Torjäger Füllkrug, „auch in seinen Stationen davor. Es war immer eine Mannschaft mit Charakter, mit Identität und immer intensiv. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es Mannschaften gab, die gerne gegen diese Mannschaften gespielt haben.“

Das soll nun auch für die DFB-Elf gelten. „Hier willst du über 90 Minuten die dominante Mannschaft sein, immer Ballbesitz haben, so viel es geht, und erfolgreich Fußball spielen“, erläuterte Füllkrug weiter: „Natürlich ist das ein sehr hoher Anspruch, aber wir müssen versuchen, dem gerecht zu werden.“