"Der Trainer hat gesagt: ‘Ich habe fünf Monate Urlaub'"

Beim Offensivspektakel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande schalten über zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Die Berliner Fußball-Gala der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League gegen Erzrivale Niederlande hat der ARD eine gute Quote beschert.

Im Durchschnitt 10,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das 5:0 der Auswahl von Bundestrainer Jürgen Klopp am Montagabend über Oranje, den höchsten Sieg gegen die Elftal seit 1959 (7:0). Das entsprach einem Marktanteil von 42,3 Prozent.

Jürgen Klopp zog mit dem DFB-Team ins Viertelfinale der Nations League ein Jürgen Klopp zog mit dem DFB-Team ins Viertelfinale der Nations League ein © IMAGO/Nordphoto

TV-Quote bei Klopps Debüt noch etwas besser

Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag mit 2,8 Millionen Zusehenden sogar bei 54,3 Prozent.

Im Hinspiel (1:1) bei Klopps Debüt als neuer Boss hatten beim Privatsender RTL zur ersten Halbzeit noch 10,63 Millionen (Marktanteil 43,7 Prozent) eingeschaltet. Im zweiten Durchgang waren sogar 10,76 Millionen Fans dabei (50,6 Prozent).

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