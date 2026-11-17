"Es war eine Party auf dem Platz"

Deutschland zieht mit einem 5:0 gegen die Niederlande ins Nations-League-Viertelfinale ein. 5:0?! Moment mal, da war doch was.

Die deutsche Nationalmannschaft hat die Niederlande zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase sowas von an die Wand gespielt (5:0) und einer hat es kommen sehen – zumindest wünschte er es sich herbei: Jürgen Klopp.

„Tolles Fußballspiel. Großartiges Erlebnis. Hier in Berlin vor ausverkauftem Haus als letztes Länderspiel des Jahres. Das hätte ich mir nicht zu wünschen getraut“, sagte ein zufriedener Klopp nach dem Abpfiff in der ARD.

Jürgen Klopp sprach schon vor dem Anpfiff von fünf potenziellen Toren seiner Mannschaft Jürgen Klopp sprach schon vor dem Anpfiff von fünf potenziellen Toren seiner Mannschaft © IMAGO/Nico Herbertz

Klopp verwundert: „Hab ich das gesagt?“

Er hätte sich „nicht getraut“, sich das zu wünschen? Da musste Moderatorin Esther Sedlaczek doch glatt intervenieren: „Sagen wir mal so. Ich zitiere Jürgen Klopp im Interview vor dem Spiel: ‚Im besten Fall machen wir fünf.'“

Ganz verwundert erwiderte Klopp: „Hab ich das gesagt?“ Sedlaczek bejahte und meinte: „Wir spielen es gerne nochmal für sie ein.“

In der Folge bekamen die Zuschauer nochmal Ausschnitte aus dem Klopp-Interview von vor der Partie gezeigt. Und tatsächlich hatte der Bundestrainer dort gesagt: „Wir haben ein gutes Gefühl, aber wissen tun wir es nicht. Und im Idealfall machen wir fünf von denen (Tore, Anm. d. Red.), aber es wird schwer genug, eins zu machen.“

DEINE MEINUNG

Sedlaczek war in der Folge amüsiert und wandte sich nach dem Einspieler erneut an Klopp. „So, was sagen Sie jetzt? Sie haben es geahnt.“

Und was blieb Klopp nun anderes übrig, als zuzustimmen? „Ja, ja, ja“, entgegnete der 59-Jährige.

Deutschland stürmt ins Nations-League-Viertelfinale

Die Torschützen waren übrigens Derry Scherhant (41.), Doppelpacker Florian Wirtz (60., 71.), Nico Schlotterbeck (65.) und Brajan Gruda (77.). Damit sicherte sich das DFB-Team sogar noch den Gruppensieg in der Gruppe A2.

Die Viertelfinals in der Nations League werden dann im März 2027 ausgetragen. Die Endrunde ist für den 9. bis 13. Juni 2027 angesetzt. Die Auslosung der K.o.-Phase und der Playoffs findet am Freitag, 20. November, ab 12:00 Uhr (MEZ) in Nyon statt.

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