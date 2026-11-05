Der Bremer steht im Aufgebot für die Nations-League-Spiele gegen Serbien und die Niederlande.

Niclas Füllkrug hat seinen Teamkollegen beim Bundesligisten Werder Bremen nach seiner Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gedankt.

„Ich freue mich über die Nominierung. Durch die guten Leistungen unserer Mannschaft konnte ich profitieren und empfinde das auch als tolle Anerkennung für unser gesamtes Team“, wird Füllkrug auf der Homepage des Vereins zitiert.

d5996bdb051cedc6028b958a67ac100c5288e20b-ipad.jpg Bremens Torjäger Niclas Füllkrug © picture-alliance/dpa/SID/Carmen Jaspersen

Bundestrainer Jürgen Klopp hatte den Bundesliga-Toptorjäger für die Nations-League-Spiele in Serbien und gegen den Erzrivalen Niederlande in seinen 24-köpfigen Kader berufen.

„Es war eine Freude, die Entscheidung zu treffen und ihm mitzuteilen“, berichtete Klopp über sein intensives Gespräch mit dem 33-Jährigen. Füllkrug habe „nicht nur durch seine Tore einen unglaublichen Einfluss auf das Bremer Spiel“.

In neun Ligaspielen erzielte Füllkrug acht Treffer, in der DFB-Auswahl kommt er auf 14 Tore in 24 Länderspielen (das letzte im Juni 2025).