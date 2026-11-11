Beim Geisterspiel in Serbien gibt es über den DFB nur 50 Tickets für deutsche Fans. So läuft das mit der Vergabe.

Eigentlich sollte es wegen einer Strafe gegen Serbien ein Geisterspiel werden, aber immerhin eine kleine Fangruppe darf die deutsche Nationalmannschaft am Freitag beim Auswärtsspiel in Belgrad (20.45 Uhr im LIVETICKER) im Stadion unterstützen.

50 Karten gibt der DFB aus seinem 200-Ticket-Kontingent für die Delegation, Betreuer und Angehörige an „Allesfahrer“ weiter.

Beim Spiel der Nationalmannschaft in Serbien gibt es nur 50 Tickets für deutsche Fans Beim Spiel der Nationalmannschaft in Serbien gibt es nur 50 Tickets für deutsche Fans © IMAGO/Eibner

Aber wie genau erfolgt die Vergabe? Der Verband verteilt die rar gesäten Eintrittskarten über ein Bonuspunktesystem. Das bedeutet: Je mehr DFB-Spiele man gesehen hat, desto größer sind die Chancen, ein Ticket zu bekommen.

Darum sind beim Duell Serbien vs. Deutschland kaum Fans erlaubt

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte Serbien wegen rassistischen und diskriminierenden Verhaltens seiner Fans in der Nations League gegen Griechenland (1:2) und die Niederlande (1:2) zu einem Heimspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit verurteilt. Zudem waren 50.000 Euro Strafe zu zahlen.

Den UEFA-Regularien zufolge stehen beiden Verbänden dennoch bestimmte kleinere Kontingente zu. Zudem dürfen Kinder unter 14 Jahren, beispielsweise Schulklassen, ins Stadion gelassen werden.

Am Freitag werden daher 5000 Kinder aus Serbien im Stadion sein, zudem die deutsche Delegation. Bundestrainer Jürgen Klopp zeigte sich am Mittwoch bei einem Medientermin gespannt. „5000 Kinder und unsere 50 deutschen Fans… das wird eine interessante Stimmung ergeben“, meinte der 59-Jährige.

DEINE MEINUNG

Philipp Treu vom SC Freiburg, der vor seinem vierten Länderspiel steht, haderte auf der Pressekonferenz am Nachmittag mit den fehlenden Fans. „Schade“, meinte der Rechtsverteidiger, „und jeder Fußballer wird das, glaube ich, sagen, dass man am liebsten vor Fans spielt. […] Wir sind trotzdem froh, dass ein paar Kinder ins Stadion dürfen. Das ist auch was Schönes.“

Immerhin einen Vorteil erkannte der Nationalspieler dann doch. „In Sachen Coaching können wir uns auf dem Platz noch besser verständigen“, stellte Treu fest: „Wenn die Hütte mit den serbischen Fans voll wäre, wäre es ungemütlicher, aber eine so große Rolle spielt es bei uns nicht.“

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach