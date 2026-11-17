"Mit einem Sieg ist nicht alles weggewischt"

Weltmeister Spanien oder Belgien könnten in der Nationenliga warten, der dritte mögliche Gegner wird noch ermittelt.

Jürgen Klopp blickt mit Spannung auf die Viertelfinal-Auslosung in der Nations League am Freitag (12.00 Uhr). Dann droht der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Schweizer Nyon ein echter Hammergegner – trotz des euphorisierenden 5:0 (1:0) in Berlin gegen Erzrivale Niederlande und dem damit verbundenen Gruppensieg.

Weltmeister Spanien hat seine Vorrunde „nur“ als Zweiter hinter Harry Kanes Engländern abgeschlossen und ist damit einer von drei möglichen deutschen Kontrahenten in der Runde der letzten acht Teams.

Jürgen Klopp gewann mit Deutschland 5:0 gegen die Niederlande Jürgen Klopp gewann mit Deutschland 5:0 gegen die Niederlande © IMAGO/kolbert-press

Klopp: „Da sind nur Bretter dabei“

„Ich habe mir das mal angeschaut, da sind nur Bretter dabei, ich freue mich jetzt schon drauf“, sagte Bundestrainer Klopp in der ARD über die Auslosung. Neben Spanien könnte die DFB-Auswahl Belgien ziehen, das Zweiter hinter Frankreich wurde. Der dritte mögliche Gegner steht erst am Dienstagabend fest – er kommt aus Gruppe A4 mit Titelverteidiger Portugal, Dänemark und Norwegen.

Die DFB-Elf steht zum zweiten Mal in Folge im Viertelfinale der Nations League. Bei der jüngsten Auflage kam sie dort noch unter Julian Nagelsmann gegen Italien weiter (2:1/3:3), belegte nach Niederlagen gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) im anschließenden Final Four aber nur den vierten Platz.