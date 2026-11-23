2027 soll eine Million Euro in Projekte fließen.

Neuzugänge für die Stiftung der Nationalmannschaft: Bei einer Sitzung am Wochenende wurden die Nationalspieler Philipp Treu und Jonas Urbig sowie Bundestrainerberater Marc Kosicke in den Stiftungsrat berufen. Zudem wurden die zentralen Fördermaßnahmen und Projektpartnerschaften für das kommende Jahr beschlossen. Die Stiftung will rund eine Million Euro aufwenden, um ihre Initiativen zu unterstützen.

„Mit unserer Stiftung möchten wir ehrenamtliches Engagement fördern und vor allem Menschen unterstützen, denen es nicht so gut geht“, sagte DFB-Kapitän und Stiftungschef Joshua Kimmich: „Ich freue mich sehr, dass Jonas, ‚Pippo‘ und Marc ab jetzt als neue Mitglieder im Stiftungsrat dabei sind. Wir haben zusammen auch für das nächste Jahr wieder tolle Projekte und Initiativen gefunden, für die wir uns als Mannschaft einsetzen.“