Stefan Effenberg spricht über das bevorstehende Nations-League-Viertelfinale zwischen Deutschland und Belgien. Der ehemalige Nationalspieler sieht das Team von Jürgen Klopp in der Pflicht, während er Belgiens Coach Mark van Bommel lobt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der Nations League auf Belgien. Für Stefan Effenberg steht fest: Das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp muss den Einzug ins Halbfinale schaffen.

„Wenn die deutsche Mannschaft das abruft, was sie schon beim 5:0 gegen die Niederlande abgerufen hat, sollte am Ende der Halbfinaleinzug stehen“, sagte der SPORT1-Experte im Gespräch mit t-online. „Das muss – bei allem Respekt vor Belgien – auch der Anspruch sein.“

Stefan Effenberg lobt Belgiens Nationaltrainer Mark van Bommel Stefan Effenberg lobt Belgiens Nationaltrainer Mark van Bommel © IMAGO/Lackovic

Die Auslosung am Freitag in Nyon ergab, dass das DFB-Team auf die Belgier trifft. Effenberg sieht in den „Roten Teufeln“ zwar einen unangenehmen Kontrahenten, spricht aber von einem „Duell auf Augenhöhe“. Angst müsse Deutschland vor dieser Aufgabe nicht haben.

Für Belgiens Nationaltrainer Mark van Bommel werde das Spiel sicher „eine besondere Motivation“ sein, fuhr Effenberg fort. Van Bommel, der wie der 58-Jährige einst für den FC Bayern gespielt hatte, übernahm das Team erst im Sommer und setzte zuletzt mit dem 4:1 gegen Italien ein Ausrufezeichen.

Effenberg: „Klopp hat das bei uns auch schon geschafft“

Auch deshalb bescheinigte Effenberg van Bommel eine positive Entwicklung der Mannschaft, verwies aber zugleich auf die Fortschritte der DFB-Elf unter Klopp: „Er hat die Mannschaft weiterentwickelt – aber das hat Jürgen Klopp bei uns auch schon geschafft.“

Für Effenberg geht es nun vor allem darum, dass die deutsche Mannschaft die starke Vorstellung gegen die Niederlande bestätigt. Dazu sei kein Ergebnis in vergleichbarer Höhe wie das 5:0 gegen Oranje notwendig, sondern eine insgesamt überzeugende Vorstellung, betonte der 35-malige Nationalspieler.

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Zudem sei es „ungemein wichtig, diese Euphoriewelle zu erhalten und weiter anzutreiben. Darauf kommt es jetzt an für Klopp und die ganze Mannschaft.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.