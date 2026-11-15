Der Vorstandschef des VfB Stuttgart, Alexander Wehrle, sieht die UEFA aber in keiner starken Position.

Alexander Wehrle hat den umstrittenen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino zum Rücktritt aufgefordert. „Von Gianni Infantino erwarte ich, bei allem Respekt, nur noch eins: dass er geht. Punkt“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende des Deutschen Fußball-Bundes und Vorstandschef des VfB Stuttgart im Interview mit der Frankfurter Rundschau (Montagausgabe).

Wehrle betonte, dass er „von der FIFA einen transparenten, fairen, zielgerichteten Prozess“ erwarte, „um nicht nur das Amt des Präsidenten, sondern die Führung des Weltverbands insgesamt wieder an den Werten des Fußballs auszurichten“. Er erwarte zudem, „dass die FIFA wieder ihre Rolle als Regelgeber und Organisator stärkt, statt als kommerzielle Konkurrenz zu den nationalen Ligen und den kontinentalen Verbänden aufzutreten.“

Alexander Wehrle fordert den Rücktritt von Gianni Infantino Alexander Wehrle fordert den Rücktritt von Gianni Infantino © IMAGO/Sportfoto Rudel

Die UEFA will Infantino stürzen

Wehrle gibt sich allerdings keinen Illusionen hin, was die Rolle der Europäischen Fußball-Union (UEFA) betrifft. „Ich glaube, dass wir die Bedeutung Europas für die Aufstellung eines FIFA-Präsidenten in der aktuellen Situation nicht überschätzen sollten. Die Mehrheit wird woanders generiert“, sagte der 51-Jährige und führte aus: „Deshalb geht es weniger darum, dass der DFB einen Kandidaten ins Rennen schickt. Sondern darum, jemanden zu finden, der unseren Werten entspricht und eine Mehrheit bekommen kann. Das muss kein Deutscher und kein Europäer sein.“

Die UEFA will Infantino stürzen, am Mittwoch endet die Frist zur Nominierung von Kandidaten. Die Wahl des Präsidenten des Weltverbands erfolgt im März 2027. Am Samstag berichtete die Times, dass der einstige Erfolgstrainer Arsène Wenger nicht gegen Amtsinhaber Infantino antreten werde.

Bislang kündigten einzig der Schweizer Ex-Profi Ramon Vega und der Japaner Kozo Tashima eine Kandidatur an. DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke schloss zuletzt nicht aus, dass die UEFA auch Tashima unterstützen könnte. „Alles im Leben ist eine Frage der Alternative“, sagte Watzke im Interview mit RTL/Sky.