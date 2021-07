Nationalmannschaft: Dient Roberto Mancini als Vorbild für Hansi Flick?

Für Uli Hoeneß ist Flick genau der richtige Mann an der richtigen Stelle. "Bei uns hat er es geschafft, die Mannschaft hinter sich zu bringen", erklärte Bayerns Ehrenpräsident am Sonntag im EM Doppelpass bei SPORT1. "Er hat eine Harmonie und super Stimmung im Team erzeugt, die Spieler sind durchs Feuer gegangen." Genau das also, was man in der Nationalmannschaft jetzt benötige.