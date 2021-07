Da hat Leonardo Bonucci im Freudentaumel direkt den Finger in die Wunde einer trauernden Fußball-Nation gelegt.

Der italienische Verteidiger, der sein Team durch den Ausgleich in der zweiten Halbzeit im EM-Finale im Spiel gehalten hatte, brüllte nach dem gewonnenen Elfmeterschießen direkt in eine Kamera: "It's coming to Rome!"

Damit nahm er Bezug auf DIE englische Fußball-Hymne schlechthin: Die berühmteste Zeile aus dem Klassiker "Three Lions" lautet "It's coming home".

Bonucci erzielt historisches Tor im EM-Finale

Wenige Sekunden zuvor hatte Gianluigi Donnarumma den entscheidenden Elfmeter von Englands Bukayo Saka gehalten. Die Squadra Azzurra setzte sich dadurch mit 4:3 nach Elfmeterschießen durch. Nach 90 Minuten und der Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. (EM-Finale: Italien - England zum Nachlesen im TICKER)

Italien gewann den zweiten EM-Titel seiner Historie. Bonucci hatte mit seinem Treffer in der regulären Spielzeit bereits einen Rekord eingestellt. Auch den Elfmeter im Showdown brachte der 34-Jährige im Tor unter.

Von der UEFA wurde der Routinier von Juventus Turin zum "Star of the Match" gekürt.

