Alexander Nübel weiter unbezwingbar

Maximilian Lotz 06.08.2026 • 21:36 Uhr Alexander Nübel wahrt auch in seinem dritten Spiel für Besiktas Istanbul eine weiße Weste. Der Nationaltorhüter hält sein Team in der Europa-League-Quali weiter auf Kurs.

Auch dank Alexander Nübel darf Besiktas Istanbul weiter vom Einzug in die Ligaphase der Europa League träumen. Der Nationaltorhüter hielt beim 1:0 (0:0)-Sieg bei Kradec Kralove im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde seinen Kasten sauber.

Nübel blieb damit auch in seinem dritten Spiel für seinen neuen Klub ohne Gegentor. Laut Opta wehrte der 29-Jährige dabei insgesamt 13 Schüsse ab.

„Wir haben in keinem der drei Spiele ein Gegentor kassiert. Darüber freue ich mich sehr. Wenn man ein Gegentor kassiert, wird man angreifbarer und macht in der Verteidigung mehr Fehler. Ich bin sehr froh, dass das nicht passiert ist“, sagte Trainer Vincenzo Italiano anschließend.

Nübel sichert Besiktas in Unterzahl den Sieg

Am Donnerstag vereitelte Nübel in der 70. Minute eine Doppelchance der tschechischen Gastgeber. In der Nachspielzeit war er bei einem Kopfball von Filip Cihak (90.+1) zur Stelle und hielt somit den Sieg fest.

Den entscheidenden Treffer erzielte Semih Kilicsoy (80.) für die Gäste, die nach der Gelb-Roten Karte gegen Kassoum Ouattara (71.) in Unterzahl agiert hatten. Das Rückspiel findet am nächsten Donnerstag in Istanbul statt.

Nübel auch gegen Midtjylland nicht zu bezwingen

In der vorherigen Runde hatte sich Nübel mit Besiktas jeweils zu null (1:0, 2:0) gegen den dänischen Vizemeister FC Midtjylland durchgesetzt.

Nübel war die vergangenen drei Jahre vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehen und wechselte in diesem Sommer nach Istanbul. Bei Besiktas unterschrieb er einen Vertrag bis 2029.