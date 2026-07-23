“Überragend!“ Nübel beim Besiktas-Debüt direkt im Fokus

SPORT1 23.07.2026 • 22:21 Uhr Alexander Nübel ist direkt bei seinem Besiktas-Debüt der Matchwinner. Ihm glückt eine überragende Parade.

Der dreimalige Fußball-Nationaltorhüter Alexander Nübel ist bei seinem Debüt für Besiktas Istanbul ohne Gegentor geblieben. Mit dem langjährigen Bayern-Schlussmann zwischen den Pfosten gewann Besiktas in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League gegen den dänischen Vizemeister FC Midtjylland 1:0 (1:0).

Nübel hielt den Sieg mit einer Glanzparade in der 79. Minute fest. Philip Billing lief frei auf das Tor zu und schloss mit links ab, doch Nübel riss seinen rechten Arm nach oben und reagierte spektakulär. „Überragend”, jubelte SPORT1-Kommentator Oliver Forster. Er fügte in Richtung des designierten Bundestrainers Jürgen Klopp an: “Kloppo, guck was er kann.”

Auch später war Forster noch beeindruckt und sagte bei der Wiederholung: „Nach seinem Wechsel eine erste herausragende Parade. Nübel einfach überragend.“

Ein Sonderlob bekam Nübel von Besiktas-Trainer Vincenzo Italiano, der befand: „Alex hatte eine sehr gute Parade.“

Nübel glänzt mit starker Parade

Vor der Pause hatte Orkun Kökcü (26.) für die Führung der Gastgeber gesorgt, die nach einer Roten Karte gegen Friday Etim (16.) lange in Überzahl spielten. Das Rückspiel findet am 30. Juli in Dänemark statt.

Nübel, der die vergangenen drei Jahre leihweise beim VfB Stuttgart gespielt hatte, hatte Anfang Juli in der Türkei einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Davor weilte der Torwart als Nummer drei der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Nordamerika, wo das DFB-Team im Sechzehntelfinale an Paraguay gescheitert war.

Bei Bayern München war der 29-Jährige in sechs Jahren nur zu vier Pflichtspiel-Einsätzen gekommen. 2020 war Nübel als designierter Nachfolger von Manuel Neuer von Schalke 04 nach München gewechselt. Doch die großen Hoffnungen erfüllten sich nie.

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