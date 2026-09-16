Europa League heute: Leverkusen im Free-TV

Bayer 04 Leverkusen empfängt in der Europa League heute NK Celje. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen kehrt heute Abend erstmals seit der Finalniederlage gegen Atalanta in der Saison 2023/24 in die Europa League zurück. Um 21.00 Uhr empfängt die Werkself Celje in der BayArena, Schiedsrichter der Begegnung ist der Belgier Jasper Vergoote.

Europa League: So verfolgen Sie Leverkusen – Celje heute LIVE im Free-TV

TV : RTL, Sky Sport (€)

: RTL, Sky Sport (€) Livestream : RTL+, WOW

: RTL+, WOW Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Der Saisonstart verlief für die Werkself unter dem neuen Trainer Carles Martinez bisher holprig. Gegen Aufsteiger Elversberg setzte es zum Auftakt eine Niederlage. Danach folgte ein furioser 4:0-Sieg gegen Union Berlin. Am vergangenen Wochenende kam man gegen den FC Augsburg nicht über ein 2:2 hinaus.

Erfolgreiche Conference-League-Saisons in Celje

Celje kehrt nach 2004 erstmals wieder in die Europa League zurück. Damals trug der Wettbewerb noch den Namen UEFA-Cup. In den vergangenen beiden Jahren erreichten die Slowenen in der Conference League einmal das Viertel- und einmal das Achtelfinale.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen Celje heute im Free-TV übertragen?

Ja, RTL überträgt das Spiel im frei empfangbaren Programm.

Europa League heute: Wo wird Bayer 04 Leverkusen gegen Celje im TV & Stream übertragen?

Sky Sport, WOW und RTL+ übertragen das Spiel im Stream.

Europa League: Bayer 04 Leverkusen gegen Celje im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Bayer 04 Leverkusen gegen Celje im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.