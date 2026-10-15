Erfolgserlebnis für Nick Woltemade

Nick Woltemade reiht sich in der Europa League in die Torschützenliste ein. Der deutsche Stürmer profitiert von dem Aussetzer eines Gegenspielers.

Das wird ihm guttun! Nick Woltemade hat sein zweites Tor für Juventus Turin erzielt und darf sich nach knapp einem Monat ohne Treffer wieder über ein Erfolgserlebnis freuen.

Beim knappen 2:1-Sieg in der Europa League gegen Celta Vigo schob Woltemade in der 58. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich ein.

Nick Woltemade bejubelt seinen Treffer Nick Woltemade bejubelt seinen Treffer © IMAGO/Photo Players Images

Vigo-Verteidiger Marcos Alonso schätzte eine Flanke falsch ein und legte den Ball unabsichtlich per Brustabnahme für Woltemade auf. Der deutsche Nationalspieler war sofort zur Stelle und traf ins rechte untere Eck.

Europa League: Zweites Tor für Nick Woltemade

Den Siegtreffer besorgte der ehemalige Bundesliga-Spieler Randal Kolo Muani in der 92. Spielminute.

Zuvor hatte Hugo Alvarez (18.) die Spanier in Führung gebracht. Während Vigo mit null Punkten aus zwei Partien früh in der Ligaphase unter Druck gerät, liegen die Turiner mit sechs Zählern in Europa voll im Soll. Anders sieht es in der Liga aus, wo das Spitzenduo Inter Mailand und Lazio Rom bereits um fünf Zähler enteilt ist. Dort ist Woltemade noch ohne Tor, allerdings kam er in der Serie A bislang auch nur als Joker zum Einsatz.

Bereits am ersten Europa-League-Spieltag beim 5:0 gegen NEC Nijmegen hatte Woltemade getroffen. In der Länderspielpause wollte der Ball nicht über die Linie, auch in der Serie A wartet der Stürmer noch auf einen eigenen Treffer.

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