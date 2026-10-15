Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt heute den Besiktas Istanbul. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr in der SNP Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Kracherduell für die TSG 1899 Hoffenheim mit Beşiktaş Istanbul und Nationalkeeper Alexander Nübel! Zum ersten Mal treffen beide Teams in der Europa League aufeinander. Heute Abend geht es ab 21.00 Uhr in der SNP Arena um die Punkte, Schiedsrichter ist Lawrence Visser.

Hoffenheim – Besiktas LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL, Sky

: RTL, Sky Livestream : RTL+, Sky

: RTL+, Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Hoffenheim und Besiktas Istanbul vor Premiere im direkten Duell

Gegen einen türkischen Klub bestritt Hoffenheim bislang nur das Europa-League-Duell mit Istanbul Başakşehir in der Saison 2017/18, das zu Hause mit einem 3:1-Sieg und auswärts mit einem 1:1-Unentschieden endete. Nach dem 0:2 zum Auftakt beim OFI Kreta FC sind die Sinsheimer bereits unter Druck.

Die TSG kam am ersten Spieltag der laufenden Europa League allerdings auf 57 Strafraumaktionen – Bestwert aller Teams in diesem Wettbewerb. Zudem spielte die Mannschaft von Christian Ilzer 226 Pässe im Angriffsdrittel, ebenfalls der höchste Wert der ersten Runde.

Deutschland-Fluch bei Besiktas Istanbul?

Beşiktaş Istanbul verlor elf seiner 14 Begegnungen mit deutschen Mannschaften in europäischen Hauptrunden und unterlag dabei auch in den vergangenen fünf Partien gegen Bundesligisten.

Alexander Nübel trifft mit Besiktas Istanbul auf die TSG Hoffenheim Alexander Nübel trifft mit Besiktas Istanbul auf die TSG Hoffenheim © IMAGO/Anadolu Agency

Zugleich kann der Klub aber zum vierten Mal die ersten beiden Spiele einer Europapokalsaison in einer Hauptrunde gewinnen. Das gelang Beşiktaş zuvor im Landesmeisterpokal 1986/87, in der Europa League 2010/11 und in der Champions League 2017/18.

Wird TSG 1899 Hoffenheim gegen Besiktas Istanbul heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird TSG gegen BJK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: TSG 1899 Hoffenheim gegen Besiktas Istanbul im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: TSG 1899 Hoffenheim gegen Besiktas Istanbul im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.