Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt heute Olympique Lyon. Der Anstoß ist um 21 Uhr in der SNP Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der TSG 1899 Hoffenheim droht am Donnerstagabend in der Europa League das dritte Spiel in Folge ohne Punktgewinn: Um 21 Uhr (LIVETICKER) empfängt der Bundesligist Olympique Lyon in der SNP Arena.

Europa League heute live: Hoffenheim – Lyon LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : –

: – Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Hoffenheim hat die beiden bisherigen Spiele in der laufenden Europa-League-Saison verloren. Drei Niederlagen nacheinander in einem europäischen Hauptwettbewerb gab es für den Klub bislang noch nie.

Zumindest fuhr das Team zuletzt mit dem 2:1 bei Borussia Mönchengladbach seinen zweiten Sieg der laufenden Bundesliga-Saison ein.

Olympique Lyon mit starker Auswärtsbilanz in der Europa League

Olympique Lyon reist mit einer auffälligen Serie an: 13 der vergangenen 19 Auswärtsspiele in der Europa League gewannen die Franzosen, vier endeten unentschieden und nur zwei gingen verloren.

Alle drei bisherigen Europapokalduelle zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Olympique Lyon endeten mit einem Unentschieden. Nach einem 3:3 und einem 2:2 in der Champions-League-Saison 2018/19 folgte in der vergangenen Europa-League-Saison ein weiteres 2:2.

Wird TSG 1899 Hoffenheim gegen Olympique Lyon heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird TSG gegen OL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: TSG 1899 Hoffenheim gegen Olympique Lyon im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: TSG 1899 Hoffenheim gegen Olympique Lyon im Liveticker bei SPORT1.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.