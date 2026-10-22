Der OFI Kreta FC empfängt heute Bayer Leverkusen. Der Anstoß ist um 18.45 Uhr im Pankritio Stadium. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

OFI Kreta FC empfängt Bayer 04 Leverkusen am Donnerstagabend um 18.45 Uhr (LIVETICKER) in der Europa League im Pankritio Stadium.

Für beide Klubs ist es erst das zweite direkte Duell: Im UEFA Intertoto Cup 1995 setzte sich Bayer 04 Leverkusen in der Gruppenphase mit 1:0 durch. Schiedsrichter der Partie ist Oleksiy Derevinskyi.

Europa League heute live: OFI Kreta – Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: RTL+, WOW Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

OFI Kreta FC geht mit einer bemerkenswerten Heimbilanz in europäischen Hauptwettbewerben in das Duell. Neun der bisherigen elf Heimspiele gewann der Klub, dazu kommen ein Unentschieden und eine Niederlage. Damit steht OFI vor dem möglichen zehnten Heimsieg im zwölften europäischen Spiel im eigenen Stadion.

Bayer 04 Leverkusen reist mit Europa-League-Serie nach Kreta

Die Griechen schlugen zum Auftakt der Europa League auch die TSG Hoffenheim mit 2:0. Leverkusen kommt aber mit erheblichem Rückenwind auf die Mittelmeerinsel: Fünf Siege in Folge stehen für das Team um Torjäger Patrik Schick zu Buche. Nun will Bayer den dritten Sieg in der Europa League holen.

Generell verlor Leverkusen nur eines der vergangenen 16 Spiele in der Europa League und holte dabei elf Siege sowie vier Unentschieden. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:3 gegen Atalanta im Finale 2024. Gegen griechische Gegner kassierte Leverkusen in den vergangenen sechs Partien europäischer Hauptwettbewerbe nur eine Niederlage und spielte fünfmal zu null.

Wird OFI Kreta FC gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird OFI gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ und WOW verfolgt werden.

Europa League: OFI Kreta FC gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: OFI Kreta FC gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.