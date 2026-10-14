Juventus-Trainer Luciano Spalletti plant gegen Celta Vigo mit Nick Woltemade. Allgemein fordert der Coach von seinem Team mehr Entschlossenheit.

Juventus-Trainer Luciano Spalletti hat vor dem Europa-League-Spiel gegen Celta Vigo am Donnerstag (21 Uhr) personelle Wechsel angekündigt. Davon betroffen ist unter anderem Nick Woltemade. Der Nationalspieler wird wohl wie Federico Gatti in der Startelf stehen.

„Spieler wie Gatti und Woltemade zum Beispiel verdienen eine Chance, wenn man bedenkt, was sie gezeigt haben, als sie die Gelegenheit dazu erhielten“, erklärte Spalletti auf der Pressekonferenz am Mittwoch.

Nick Woltemade bekommt in der Europa League eine neue Chance Nick Woltemade bekommt in der Europa League eine neue Chance © IMAGO/Italy Photo Press

Woltemade beschrieb er als vielseitigen Angreifer: „Er kann als Mittelstürmer spielen, der das Spiel verbindet, aus der Tiefe kommen und Räume im offensiven Mittelfeld, manchmal auch im Mittelfeld, besetzen.“

Die Rotation gegen Vigo begründete der Coach mit Belastungssteuerung: „Es ist unerlässlich, dass wir Änderungen vornehmen – angesichts des engen Spielplans und auch, weil wir einen starken Kader haben und nicht nur elf Stammspieler.“ Er müsse „einigen Spielern Einsatzzeit geben und andere schonen“.

Juventus will in der Europa League angreifen

Die Bianconeri hatten zum Auftakt der Europa League NEC Nijmegen mit 4:0 besiegt, während Celta bei Omonia verlor. Spalletti stellte klar, dass Juventus im europäischen Wettbewerb weit kommen wolle: „Wir werden uns jeder Situation stellen, um so weit wie möglich zu kommen.“

Celta verfüge über Qualität und sei in beiden Phasen gut organisiert. Spalletti erwartet, dass die Spanier auch auf das Pressing seiner Mannschaft reagieren können: „Wenn wir den Ball haben, werden wir versuchen, unser Spiel zu spielen.“

DEINE MEINUNG

Zugleich forderte Spalletti von seinem Team mehr Entschlossenheit. „Wir sind nicht gnadenlos genug, wenn ein Spiel uns eine Chance bietet, die alles verändern kann. In solchen Momenten dürfen wir nicht zögern. Wir sind nicht giftig genug“, erklärte er.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.