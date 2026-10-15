Die TSG Hoffenheim verliert in der Europa League gegen Besiktas Istanbul. Ein Stürmer des türkischen Erstligisten sorgt mit einer frechen Jubelgeste für Aufsehen.

Alexander Nübel hat das deutsche Torhüter-Duell in der Europa League für sich entschieden und die TSG Hoffenheim mit Schlussmann Oliver Baumann noch tiefer in die Krise gestürzt. Die Kraichgauer verloren am 2. Spieltag der Europa League gegen Besiktas Istanbul mit 2:3 (0:0) und kassierten die zweite Niederlage im Wettbewerb.

Michael Amir Murillo (60.) und Oh Hyeon-gyu (72., 79.) sorgten für die vierte Hoffenheimer Pflichtspiel-Pleite nacheinander. Fisnik Asllani (68.) hatte nach einer starken Einzelaktion den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt, der Anschlusstreffer von Koki Machida (88.) kam zu spät.

Freche Jubelgeste verspottet Hoffenheim

Stürmer Oh sorgte nach seinem zweiten Treffer mit einer dreisten Aktion für Aufsehen: Der Südkoreaner zog sein Trikot aus und stülpte dieses über die Hoffenheimer Eckfahne – damit verdeckte er das Logo der TSG. Anschließend hob er die Eckfahne symbolisch in die Luft und begann mit seinem Teamkollegen zu jubeln. Folgerichtig wurde Oh für die Aktion von Schiedsrichter Lawrence Visser verwarnt.

Hyeon-Gyu Oh stülpte sein Trikot über die Hoffenheimer Eckfahne Hyeon-Gyu Oh stülpte sein Trikot über die Hoffenheimer Eckfahne © IMAGO/Michael Weber

Der 36-jährige Baumann, der vor der WM im Sommer in der Nationalmannschaft von Julian Nagelsmann zur Nummer zwei hinter Manuel Neuer degradiert worden war, war vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp nicht für die Nations League im September nominiert worden. Alexander Nübel zählte dagegen zum XXL-Kader – und stand beim Auftritt mit seinem neuen Klub Besiktas im Kraichgau gleich im Fokus.

Die TSG begann schwungvoll und hatte Pech, dass Machida (3.) aus kurzer Distanz an den Pfosten köpfte. Nübel fehlte beim Herauslaufen die nötige Konsequenz. Auch danach hatte der frühere Bundesliga-Profi Unsicherheiten in seinem Spiel. Nach einem langen Ball ergab sich für Adam Hlozek eine Chance, weil Nübel überhastet sein Tor verließ. Aus spitzem Winkel traf Hlozek (20.) nur das Außennetz.

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Europa League: Besiktas lautstark unterstützt

Hoffenheim zog sich im Verlauf der ersten Halbzeit etwas zurück und lauerte auf schnelle Umschaltmomente. Die Konter spielte der Bundesliga-17. aber nicht sauber aus. Besiktas, das vor 28.632 Zuschauern lautstark unterstützt wurde, strahlte seinerseits keine echte Gefahr für Baumann im TSG-Tor aus. Für einen Schreckmoment vor der Halbzeit sorgte Andrej Kramaric, der in seinem 50. Europapokalspiel eine Hereingabe von Junior Olaitan gefährlich abfälschte (45.+1).

Hyeon-Gyu Oh und Leandro Trossard bejubeln gemeinsam das 3:1 Hyeon-Gyu Oh und Leandro Trossard bejubeln gemeinsam das 3:1 © IMAGO/foto2press

Nach der Pause ging in der Hoffenheimer Defensive zunehmend die Zuordnung verloren, Istanbul boten sich Lücken. Murillo (56.) und Leandro Trossard (57.) ließen beste Möglichkeiten ungenutzt. Kurz darauf war Baumann machtlos, als Murillo den Ball nach einer Ecke aus kurzer Distanz einschob. Hoffenheim gab sich nicht geschlagen und schöpfte nach Asllanis starker Einzelaktion neue Hoffnung, die nach starken Besiktas-Kontern jäh verpuffte.

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