Vor dem Spiel gegen Hapoel Beer Sheva aus Israel muss der Flieger von Besiktas Istanbul um Torhüter Alexander Nübel aufgrund eines Unwetters notlanden.

Wetter-Chaos, Notlandung und eine spontane Busfahrt – so hatten sich Nationaltorhüter Alexander Nübel und der türkische Fußball-Erstligist Besiktas Istanbul die Reise zum Europa-League-Duell gegen Hapoel Beer Sheva aus Israel sicher nicht vorgestellt.

Türkischen Medien zufolge verkomplizierte sich die Anreise zum wegen des Gaza-Kriegs verlegten Spiel im georgischen Batumi aufgrund eines Unwetters, sodass die Mannschaft in der etwa 130 km entfernten türkischen Stadt Rize zwischenlanden und mit dem Bus weiterfahren musste.

Alexander Nübel kam mit einem Schrecken davon Alexander Nübel kam mit einem Schrecken davon © IMAGO/MIS

Pilot muss die Landung abbrechen

Önder Özden, Direktor Profifußball bei Besiktas, sprach nach der verspäteten Ankunft von „einer der gefährlichsten Situationen, die ich je erlebt habe. Jeder hatte natürlich Angst.“ Der Pilot habe die Landung in letzter Sekunde abgebrochen, beschrieb Özden: „Er hat erkannt, dass es nicht möglich war. Wir sind gerade noch einmal mit dem Schrecken davongekommen.“ Türkische Medien berichteten sogar von einem Blitzeinschlag beim Landeversuch.

Trotz des Schocks und der knapp achtstündigen Anreise steht Besiktas am fünften Spieltag der Europa League vor einer Pflichtaufgabe. Die Mannschaft werde sich nicht „hinter Ausreden verstecken, sondern versuchen, die Aufgabe zu meistern – und sie werden es schaffen“, sagte Özden.

Das Team von Trainer Vincenzo Italiano liegt mit sieben Zählern auf Tabellenplatz acht. Gegner und Außenseiter Hapoel ist nach drei Niederlagen aus vier Spielen und einem einzigen Punkt 33.

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