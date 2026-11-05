Bayer Leverkusen verliert in der Europa League gegen den französischen Traditionsklub. Nach dem schwachen Auftritt findet Ex-Kapitän Robert Andrich überraschend klare Worte und spricht eine Warnung für die Werkself aus.

Bayer Leverkusen hat in der Europa League nach einer schwachen Vorstellung erstmals Punkte liegengelassen. Die ideenlose Werkself unterlag dem französischen Traditionsklubs Olympique Marseille vor heimischem Publikum mit 0:1 (0:0).

Ex-Kapitän Robert Andrich machte seiner Wut über die Niederlage nach Abpfiff am Mikrofon von RTL mit deutlichen Worten Luft: „Keiner war in seinem Maximum drin“, sagte der Mittelfeldspieler.

Robert Andrich hat klare Worte gefunden Robert Andrich hat klare Worte gefunden © IMAGO/Vitalii Kliuiev

Andrich deutlich: „Da gewinnst du gar nichts mit!“

Besonders verärgert zeigte sich der 32-Jährige über den Siegtreffer von Amine Gouiri (77.). Der Stürmer hatte sehenswert getroffen, nachdem Aleix García an der Mittellinie einen Ball vertändelt hatte und nur halbherzig zurücklief.

Andrich fand für die Aktion klare Worte: „Man kann einen Ball verlieren, man kann auch einen Zweikampf verlieren. Aber dann einfach so stehen zu bleiben? Das ist so eine Sache, die darf nie passieren. Das ist eine Sache, die hat auf jeden Fall mit der Einstellung zu tun.“

Doch auch abseits des Tores setzte Andrich zu einer Generalkritik an den vergangenen Spielen der Leverkusener an, das 0:1 gegen Marseille war die dritte Pleite in Folge: „Ich glaube schon, dass wir uns Sorgen machen müssen“, mahnte Andrich. „Wenn wir einfach nur darauf gucken, dass wir gut gespielt haben – da gewinnst du gar nichts mit!“

DEINE MEINUNG

Europa League: Bayer kassiert erste Niederlage

Gegen den Tabellensechsten der Ligue 1 verzichtete Bayer-Trainer Carles Martínez auf Experimente und eine große Rotation, in der Offensive begannen die Leistungsträger Ibrahim Maza und Patrik Schick. Auch Innenverteidiger Facundo Medina durfte gegen seinen Ex-Klub ran.

Und der Argentinier war in der Defensive früh gefordert, denn Marseille machte das Spiel. Bayer-Keeper Mark Flekken parierte stark gegen Gouiri (7.). Leverkusen bekam erst ab Mitte der ersten Halbzeit immer mehr Zugriff auf das Spiel, der Ball lief nun besser durch die eigenen Reihen. Torchancen sprangen für den ideenlosen Bundesligisten bis zu dem zu zentralen Abschluss von Maza (34.) aber nicht heraus. Miguels abgefälschter Schuss landete kurz vor der Pause auf der Latte (42.).

Andrich: „Haben fast nur Fehlentscheidungen gehabt“

Auch nach der Pause fehlte es der Partie an Tempo und Spielwitz. Schick (55.) schoss nach einem Freistoß drüber. Marseilles Geoffrey Kondogbia setzte einen Distanzschuss nur knapp vorbei (64.). Beide Teams scheuten das ganz große Risiko. Dann traf Gouiri sehenswert mit einem Schlenzer ins rechte obere Eck, nachdem García an der Mittellinie einen Ball vertändelt hatte.

Insgesamt war es ein blasser Auftritt des Deutschen Meisters von 2024. „Das war die schwächste Leistung von Bayer Leverkusen, die ich seit langer Zeit gesehen habe“, kritisierte Lothar Matthäus nach Spielende. Auch Andrich übte deutliche Kritik: „Im letzten Drittel haben wir fast nur Fehlentscheidungen gehabt. So in der Fülle haben wir das auch noch nicht gehabt.“

Nach drei Erfolgen zum Start stehen die Rheinländer im zweithöchsten europäischen Wettbewerb mit neun Punkten aber weiterhin gut da. Bayer verpasste es, sich Schwung für das Derby beim 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr) zu holen. Dort ist die ambitionierte Werkself nach zwei Liganiederlagen in Folge und dem Rückschlag gegen Marseille unter Druck.

„Jetzt musst du ins Derby – da brennt’s“, blickte Andrich auf das Duell mit de Kölnern voraus. „Köln ist offensiv eine sehr gute Truppe, das wird eine große Aufgabe für uns.“

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Mit Sport-Informationsdienst (SID)