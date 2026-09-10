Bayer-Kapitänin fällt gegen Bayern aus

Ausgerechnet gegen ihren früheren Verein fehlt Carolin Simon verletzt. Bayer Leverkusen muss auch weiter auf Valentina Mädl verzichten.

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen müssen in den kommenden Wochen weiter ohne Kapitänin Carolin Simon und Valentina Mädl auskommen. Beide haben laut Klub-Mitteilung weiter mit muskulären Verletzungen zu kämpfen, damit verpasst Linksverteidigerin Simon das Wiedersehen mit ihrem Ex-Verein FC Bayern am Montag (18.00 Uhr/Sport1, DAZN und MagentaTV).

In diesem Sommer war die 22-malige Nationalspielerin vom Doublesieger aus München zurück zur Werkself gewechselt. Wie Mädl hatte die 33-Jährige bereits den 2:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Sonntag verpasst, die jeweilige Ausfallzeit hänge vom Heilungsverlauf ab, so der Klub weiter.