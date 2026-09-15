Rech: Oberdorf „vor der Winterpause zurück“ – Sorgen um Amani

Die Frauenfußballchefin der Bayern rechnet mit einer Rückkehr Oberdorfs in diesem Jahr, sorgt sich aber um eine andere Spielerin.

Bayern Münchens Frauenfußballchefin Bianca Rech hat sich beim Ausblick auf die Ausfallzeit von Nationalspielerin Lena Oberdorf vorsichtig optimistisch geäußert. „Es wird sicherlich nicht in den nächsten zwei bis drei Wochen sein, aber es sieht so aus, dass wir sie vor der Winterpause zurück haben. Das ist klar“, sagte Rech nach dem 3:2-Sieg der Doublesiegerinnen in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen.

Bayern-Frauen: Neue Knie-Sorgen

Zunächst müsse der Verein „von Woche zu Woche gucken“, sagte Rech bei Sport1. Oberdorf war kürzlich nach zwei Kreuzbandrissen innerhalb von 15 Monaten zurückgekehrt, hatte nach ihrem Comeback vor gut zwei Wochen jedoch eine Reaktion im rechten Knie verspürt. In Leverkusen vergrößerte die Verletzung einer weiteren Mittelfeldspielerin der Bayern die Sorgen.

Die Ivorerin Bernadette Amani, für die Oberdorf bei ihrem Comeback Ende August gegen Mainz noch eingewechselt worden war, musste sich am Montagabend in der 73. Minute auswechseln lassen. „Es scheint auch irgendwas am Knie zu sein. Wir haben wieder weniger an Bord als gedacht“, sagte Rech. Mit Blick auf die Personallage müsse sich der Verein deshalb „Gedanken machen“.

MRT soll Amani-Diagnose bringen

Zunächst wollten die Münchnerinnen aber noch eine genaue Diagnose für Antreiberin Amani abwarten. „Sie scheint weggerutscht zu sein und jemand ins Knie rein. Dabei hat sie sich das Knie verdreht. Wir wissen noch nicht, was es ist“, sagte Rech. Am Dienstag solle bei der 29-Jährigen, die im Januar von CD Tenerife feminino gekommen war, ein MRT durchgeführt werden.