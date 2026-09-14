Bayern-Coach gibt Oberdorf-Update

Lena Oberdorf fehlt den Frauen des FC Bayern verletzungsbedingt. Trainer José Barcala erklärt bei SPORT1, wie es um die Nationalspielerin steht.

José Barcala, Trainer der Fußballerinnen des FC Bayern, hat sich nach dem erneuten Ausfall von Lena Oberdorf zu Wort gemeldet.

Oberdorf fehlt den Doublesiegerinnen am Montag beim Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen (JETZT LIVE im Free-TV auf SPORT1). „Ihr Knie hat nach dem letzten Spiel eine kleine Reaktion gezeigt. Das kann nach zwei Kreuzbandrissen normal sein“, bestätigte Barcala bei SPORT1.

Lena Oberdorf fällt mehrere Wochen aus Lena Oberdorf fällt mehrere Wochen aus © IMAGO/MIS

FC Bayern: Wann Oberdorf zurückkehren soll

Der Coach gab aber auch leichte Entwarnung. „Es ist nichts Ernstes, aber wir müssen den Prozess ein wenig verlangsamen. Sie wird ein paar Tage oder Wochen brauchen, um sich zu erholen. Dann beginnen wir wieder mit individuellem Training. Dann werden wir sehen, wann sie wieder bereit ist, mit dem Team zu trainieren“, sagte der 44-Jährige.

Oberdorf hatte sich nach zwei Kreuzbandrissen innerhalb von 15 Monaten zurückgekämpft. Nach ihrem Comeback vor gut zwei Wochen hatte das rechte Knie eine Reaktion gezeigt. Sie wird deshalb die kommenden Wochen verpassen.

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