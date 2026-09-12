Eta-Fehlstart immer schlimmer

Vier Spiele, null Punkte: Trainerin Marie-Louise Eta kassiert mit den Berlinerinnen in Köln den nächsten Dämpfer.

Die Fußballerinnen von Union Berlin haben ihren Bundesliga-Fehlstart unter Trainerin Marie-Louise Eta fortgesetzt. Beim 1. FC Köln verloren die Berlinerinnen auch am 4. Spieltag mit 0:3 (0:1) und liegen weiter punktlos im Tabellenkeller.

Ein Eigentor von Nadine Böhi (19.) leitete den dritten FC-Sieg in Serie ein, Pauline Bremer (50.) und Lydia Andrade (83.) erhöhten. Mit neun Punkten hält das Team von Trainerin Britta Carlson als vorerst Dritter Kontakt zur Spitze.

FC rückt vor – RB feiert Premierensieg

Zuvor hatte RB Leipzig am Samstagmittag dank Doppelpackerin Emilia Asgeirsdottir (20./78.) beim 2:1 (1:0) gegen den 1. FC Nürnberg das erste Erfolgserlebnis der Saison verbucht. Sanja Homann (88.) verkürzte spät für die Gäste, die nach Gelb-Rot gegen Alexsandra Lobanova (90.) in Unterzahl spielten.

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